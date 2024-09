Migliora la pulizia con le macchine RCM, grazie alle nuove batterie al litio

Le macchine RCM con le nuove batterie al litio sono la soluzione perfetta per migliorare le operazioni di pulizia.

Questa innovativa tecnologia offre innumerevoli vantaggi, rendendo la pulizia più efficiente, economica e rispettosa dell’ambiente. Grazie alla flessibilità dell’autonomia, potrai affrontare qualsiasi necessità di pulizia, dai lunghi turni di lavoro agli imprevisti che richiedono una risposta rapida. Le batterie al litio sono fino al 30% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelle al piombo, AGM o gel, riducendo così i costi dell’elettricità e l’impatto ambientale.

RCM offre un’ampia scelta di batterie e caricabatterie, garantendo la massima autonomia per operare su più turni e in qualsiasi ambiente sensibile. Le ricariche intermittenti durante le pause dell’operatore e la capacità di fornire energia per 2 o 3 turni eliminano la necessità di batterie di riserva.

Le batterie al litio non emettono gas pericolosi e possono essere utilizzate anche negli ambienti più sensibili, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e pulito. Sono disponibili per tutte le spazzatrici e lavasciuga della gamma RCM, assicurando che ogni tua esigenza di pulizia possa essere soddisfatta.

Scrivi a comita@rcm.it e scopri tutte le soluzioni personalizzate che RCM può offrirti per le tue esigenze di pulizia.

