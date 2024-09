Libemax rilevazione presenze: la soluzione adatta a tutti i tipi di impresa

Da oltre un decennio, Libemax sviluppa Rilevazione Presenze, l’app più scaricata nella sua categoria e riconosciuta dagli utenti di Capterra come la più semplice da utilizzare.

Nel corso degli anni il mercato del lavoro è cambiato notevolmente e la software house di Bergamo ha saputo rispondere a queste trasformazioni con la sua applicazione per la rilevazione delle presenze. “Ogni nostro sviluppo è pensato per semplificare la vita degli addetti al personale”, afferma Daniel Maida, CEO di Libemax. “Grazie alla nostra tecnologia innovativa, è possibile gestire le timbrature del personale in trasferta. Inoltre, in caso di dispositivi offline, una situazione comune per chi lavora all’esterno, l’app memorizza le timbrature e le invia al pannello web una volta ripristinata la connessione”.

Utilizzare un’app per la timbratura del personale, invece di un badge aziendale, presenta numerosi vantaggi: riduzione delle dimenticanze (pochi dimenticano il cellulare a casa), precisione delle timbrature e certezza della presenza del dipendente, con notifiche nel caso in cui il dispositivo usato per la timbratura sia diverso da quello del giorno precedente.

È possibile far timbrare i dipendenti tramite app, QR Code, Beacon, Tag NFC, Geofence, timbratrice mobile o a muro, e persino con il cellulare in tasca. Tutte le timbrature confluiscono nel pannello web in cloud, facilitando la gestione di ogni casistica. È possibile suddividere i dipendenti in gruppi, permettendo una gestione più snella delegata a referenti specifici. Dal pannello web è possibile gestire in modo massivo giustificativi di assenza, presenze, banca ore e approvazione degli straordinari. Queste funzionalità permettono all’ufficio del personale di allineare rapidamente le presenze ed esportare i dati per l’elaborazione dei cedolini paga, con compatibilità con tutti i programmi di contabilità sul mercato.

Tutte queste caratteristiche, unite a un’assistenza diretta e non mediata da bot o call center esterni, rendono “Libemax Rilevazione Presenze” una soluzione affidabile e sicura per tutte le aziende, dalle PMI alle grandi imprese. “Abbiamo reso la nostra soluzione flessibile per soddisfare ogni esigenza, dalle aziende edili con molti trasfertisti alle cooperative assistenziali. Tra i nostri clienti ci sono anche aziende di produzione e liberi professionisti che sfruttano il nostro software. Siamo orgogliosi di rispondere alle esigenze dei nostri clienti e lavoriamo costantemente per migliorarci. Solo nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo introdotto: la possibilità di timbrare con il telefono in tasca, audit e checklist, piattaforma di Whistleblowing e molto altro, oltre ad aver effettuato il rebranding. Da buoni bergamaschi, non ci piace stare con le mani in mano.”

www.apprilevazionepresenze.com/it