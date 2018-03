STI: macchine per la pulizia a vapore

STI srl nasce dall’esperienza ventennale della Famiglia Passuello nel settore della pulizia a vapore, è un’azienda dinamica che sta conquistando il mercato europeo ed extra-europeo. L’altissima qualità dei prodotti è garantita da una produzione 100% made in Italy eseguita presso lo stabilimento di Fara Vicentino.

È tra i leader nella realizzazione di macchine per la pulizia a vapore e offre una gamma molto ampia: dalle più semplici ed economiche per l’utilizzo domestico, per pulire e disinfettare bagni, cucine, materassi, a quelle più complesse e potenti per l’uso industriale utilizzate in bar, ristoranti, palestre, hotel, macellerie, aziende di catering.

Il vapore è uno strumento efficace nell’uccidere acari della polvere ed eliminare sporcizia, muffa e altri agenti contaminanti da una varietà di superfici in pochi secondi. Con i nostri macchinari pulizia ed igiene sono assicurati, garantendo un grande risparmio di tempo e denaro. Tra i best-sellers della linea domestica c’è il modello QUEENVAP che coniuga un design accattivante ad elevate prestazioni e si dimostra essere l’alleato perfetto nelle pulizie giornaliere di diversi ambienti, grazie anche al FiltroVap brevettato da STI. Nella linea professionale molto apprezzata è la COMBY 3500: completa di aspiratore integrato, caldaia a ricarica automatica e funzione detergente. Grazie al suo vapore a 180°C può eliminare in pochi secondi il 99% di batteri e con il potente motore di aspirazione asciuga perfettamente ogni superficie.

www.stindustry.it