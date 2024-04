Papalini SpA: la professionalizzazione delle risorse

Papalini Spa ha progettato un nuovo processo di gestione dell’Healthcare Cleaning, insieme a partner specialisti di settore, basandosi sui principi fondamentali per una corretta igiene e sanificazione ospedaliera, che è rappresentato dall’Hygiene For Care (H4C).

La pulizia specializzata nell’ambiente ospedaliero svolge un ruolo essenziale per creare un ambiente sicuro e sano per i pazienti, il personale medico e i visitatori. Inoltre ha un impatto diretto sulla sicurezza dei pazienti, riduce il rischio di Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e crea un ambiente positivo per la cura.

Grazie agli studi preliminari e alle analisi per l’applicazione di H4C, Papalini Spa considera la formazione specialistica come elemento cardine per ottenere elevati standard qualitativi del servizio. Per questo motivo, ha scelto di investire nella professionalizzazione delle risorse , grazie a percorsi che vertano non solo sulla conoscenza dei prodotti e delle tecniche di pulizia, ma siano dei veri e propri corsi sull’igiene, specializzati per ogni area di rischio presente nelle aziende ospedaliere.

Ciò ha significato formare gli addetti (Hygiene Specialist) per ogni livello che caratterizza le diverse aree di rischio, distinto in: basso e bassissimo, medio, alto e altissimo. Ne consegue che ogni percorso professionalizzante è diversificato: più approfondito per le aree di rischio più elevato rispetto alle aree di rischio inferiore. Infatti, nelle zone ad alto rischio, come le sale operatorie, le operazioni di decontaminazione prevedono l’uso di disinfettanti e attività di pulizia con maggiore frequenza per una riduzione massiva della carica microbica.

Per un ulteriore garanzia di sicurezza dei protocolli da applicare ai servizi, Papalini ha ricevuto la certificato della formazione dall’Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), l’organizzazione italiana impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità. Il progetto H4C mette al centro dell’attenzione l’attività formativa e l’addestramento professionale di tutte le figure attraverso processi specifici, come l’analisi e la valutazione dei bisogni formativi, l’assesment del personale, la progettazione e il coordinamento delle attività e la produzione di materiale didattico.

Uno degli aspetti importanti nel processo formativo consiste nel monitoraggio e verifica delle attività di formazione e aggiornamento, affinché possano essere validate le conoscenze e le competenze acquisite. Papalini, grazie alla consolidata esperienza, è in grado di garantire una metodologia che conosca non solo le esigenze del personale in termini di abilità, qualificazione e consapevolezza ma di soddisfarle attraverso un’appropriata politica che ne preveda la misura della sua efficacia. La professionalizzazione del personale rappresenta un passo fondamentale per preservare la salute e il benessere sia degli operatori che dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie.

papalinispa.com