Lindhaus : innovazione nel lavaggio dei pavimenti

Lindhaus propone al mercato una nuova concezione di vera flessibilità ed efficacia nel lavaggio meccanizzato dei pavimenti.

La nuova lavasciuga a batteria “LW44-52 Flexy Hybrid” vanta uno snodo centrale brevettato che consente all’operatore l’utilizzo classico a timone inclinato bloccato, col massimo del comfort in base alla sua statura e con sforzo zero, oppure con timone libero di ruotare a 360° offrendo il top della guidabilità secondo le esigenze dell’ambiente. Si abbassa fino a consentire l’accesso sotto i tavoli e si ripiega per consentire il trasporto all’interno del bagagliaio di una normale autovettura. Sul timone è alloggiato soltanto il serbatoio soluzione capiente 6lt, ciò permette di ridurre al minimo il peso da gestire che diminuisce progressivamente durante l’uso.

Dosando l’acqua al minimo, con un solo pieno si può lavare in continuo per 60 minuti ottimizzando la produttività e riducendo drasticamente i consumi d’acqua e detergente. La lavasciuga è dotata di una batteria al litio da 20Ah che garantisce 90 minuti di lavoro in “eco-mode” e si ricarica in circa 3h. È possibile offrire il filtraggio “Hepa” e la funzione esclusiva di sanificazione del pavimento con tecnologia a luci led UV-C integrate (optional): sono prerogative importanti per ambienti sanitari o con alto passaggio di utenza. Altra peculiarità è la disponibilità di un inverter (optional) grazie al quale, in sostituzione della batteria, si garantisce lavoro a cavo non-stop senza interruzioni.

www.lindhaus.it