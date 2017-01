Logipap ed il sistema di tariffazione puntuale

Logicar S.r.l., specializzata nel settore dei servizi telematici ed informatici applicati all’igiene urbana ha sviluppato Logipap, un sistema dedicato al “porta a porta” ed al calcolo della tariffazione puntuale.

Logipap è un innovativo sistema basato sull’utilizzo di antenne ad alta frequenza da applicare sul veicolo adibito alla raccolta rifiuti. Un sistema costituito sostanzialmente da una centralina, una scheda Reader ed un’antenna, volto ad implementare una tariffazione puntuale lasciando inalterata sia l’attività dell’operatore che il tempo impiegato per l’esecuzione del servizio.

Il reader, integrato con sistemi che trasmettono i dati della lettura in tempo reale, inviandoli ad un servizio di hosting su webserver, viene posizionato sotto il cruscotto del veicolo per il rilevamento dei dati dei tag posti su mastelli o sacchetti.

Il sistema è caratterizzato sia da una elevata qualità delle antenne utilizzate, progettate per missioni industriali e non di derivazione da altri settori, che dall’utilizzo di processori automotive, IP67, certificati per compatibilità elettromagnetica. L’unione di questi dettagli rende Logipap indubbiamente molto affidabile rispetto a tecnologie solo in apparenza simili.

Il segnale acustico e luminoso emesso dal sistema danno certezza all’operatore dell’avvenuta lettura del mastello o del sacchetto.Ulteriore significativa evoluzione del sistema si è avuta poi con l’introduzione del dispositivo portatile a bracciale che consente di acquisire i dati trasmessi dai TAG RFID, attraverso tecnologia Bluetooth, interfacciandosi direttamente con il ricevitore.

Questo nuovo strumento permette inoltre all’operatore di riconoscere in tempo reale se il TAG appena letto rientri o meno nella Black List; evidenza utile per individuare mastelli danneggiati o di utenti non in regola con i pagamenti.

Logipap, la risposta efficace di un sistema di tariffazione che premia il cittadino e che evita spiacevoli e lunghi contenziosi.

www.logicarsrl.it