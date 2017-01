Linea Stradale: le migliori performance, nelle peggiori condizioni

Linea Stradale s.r.l. è da ventisei anni un punto di riferimento per le aziende che lavorano nel campo della nettezza urbana. Clienti privati, aziende municipalizzate, cosi come numerosi comuni d’Italia sanno di trovare in Linea Stradale un partner affidabile per ogni necessità legata alle spazzatrici stradali.

Il core business dell’azienda è la produzione di spazzole: a tazza, cilindriche, ad anello, ogni modello è sempre disponibile a magazzino, di diverse lunghezze e diametri. Ogni superficie richiede un diverso trattamento: per questo motivo le spazzole sono insetolate con diversi tipi di materiali, così da soddisfare il cliente che richiede un lavoro aggressivo, cosi come quello che richiede un lavoro efficace su di una pavimentazione delicata (tipicamente un centro storico con sanpietrini o simili).

Accanto a questa produzione, Linea Stradale S.r.l. ha completato l’attività di supporto per i clienti, garantendo anche ricambi di maggior usura per tutti i modelli di spazzatrici: pompe, ugelli, motori idraulici, guarnizioni, tubi d’aspirazione, parti meccaniche,…questi pezzi sono disponibili a magazzino, o reperibili entro pochi giorni per rispondere in maniera immediata ad ogni esigenza.

E’ noto quanto fastidioso e soprattutto costoso possa essere una spazzatrice ferma che non può svolgere il servizio; per questo motivo Linea Stradale è sempre pronta, tenendo a magazzino spazzole e ricambi di maggior usura, e consegnando all’occorrenza anche direttamente con i veicoli dell’azienda.

www.lineastradale.com