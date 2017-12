Affidabile come sempre, più tecnologica che mai: scopri la nuova C130 di Comac

La storica lavasciuga pavimenti C130, si presenta con un nuovo design e più tecnologia. Le motorizzazioni disponibili ora sono 3: a batteria, che offre un’autonomia di lavoro fino a 5 ore, Diesel e la nuova Bi-Fuel, alimentata a benzina e GPL.La nuova veste vanta una forma meno rigida. La postazione di guida garantisce il massimo comfort all’operatore, anche in caso di turni lunghi, essendo spaziosa, ergonomica, con sedile e volante regolabili.

La rivoluzione più evidente è sicuramente il cruscotto, ora alleggerito nel pannello comandi dal nuovissimo display touch screen a colori da 7 pollici. Da qui l’operatore può configurare la macchina secondo le esigenze di pulizia o affidarsi ad uno dei programmi di lavoro già memorizzati: ECO, STANDARD e PLUS. Ognuno di essi impiega diverse quantità di acqua, detergente e pressione, adatte ad affrontare diverse condizioni di sporco.

Il programma ECO elimina gli sprechi di risorse, ma ci sono anche altre soluzioni utili per ridurre l’impatto ambientale. Come il sistema di dosaggio CDS – Comac Dosing System che, consente di variarne l’erogazione a seconda delle reali condizioni di sporco ed il dispositivo Stop&Go, che arresta automaticamente tutte le funzioni quando la macchina è ferma eliminando gli sprechi durante le soste.

C130 garantisce prestazioni sempre eccellenti grazie alla combinazione delle due azioni, lavante e spazzante. Il basamento lavante si compone di quattro spazzole a disco la cui pressione può variare fino a 180 Kg. Inoltre, esso può traslare lateralmente, per raggiungere lo sporco depositato a filo muro o sotto le scaffalature. L’azione spazzante è esercitata da una spazzola centrale cilindrica di 130 cm, che raccoglie eventuali piccoli residui solidi che vengono poi convogliati in un cassetto di raccolta, semplice da svuotare. La perfetta asciugatura è garantita da due motori di aspirazione, dai paraspruzzi laterali che mantengono l’acqua sempre all’interno e dalla forma a V del tergipavimento, che la porta verso il centro, agevolandone l’aspirazione.

C130 può essere allestita con le dotazioni necessarie per la gestione delle flotte tramite il Comac Fleet Care (CFC). Questo sistema raccoglie i dati trasmessi dalle macchine e li converte in informazioni indispensabili per migliorare il coordinamento, ottimizzare le prestazioni e aumentare il rendimento della propria flotta, mantenendone i benefici nel tempo.

