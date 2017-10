La formazione è la chiave per affrontare la quarta rivoluzione industriale

Secondo l’indagine del Word Economic Forum “The Future of the Jobs” si stima che il 65% dei bambini che inizia ora un percorso di studi è destinato a trovare in futuro un lavoro che oggi non esiste! Si tratta di un dato eclatante che però deve essere contestualizzato nell’ambito della quarta rivoluzione industriale o industria 4.0 che si fonda sulla digitalizzazione dei processi industriali e produttivi.

Pensare oggi quale sarà l’impatto dell’utilizzo delle nuove tecnologie in vari settori e in particolare nel settore del cleaning non è sicuramente un compito agevole, ma un dato è certo: la formazione degli addetti ricoprirà sempre di più un ruolo centrale; ovviamente le nuove generazioni saranno maggiormente coinvolte, ma in un orizzonte temporale di breve termine anche l’attuale forza lavoro richiede interventi formativi e percorsi di riqualificazione che incidono profondamente sulle dinamiche aziendali.

Pensare di agire come si è sempre fatto, scegliendo i fornitori sulla base di parametri non più attuali significa non guardare al futuro, ma restare ancorati a vecchie logiche. Oggi sono altre le dinamiche che devono determinare la scelta di soluzioni, prodotti e fornitori: perseguire l’efficienza della pulizia come fattore competitivo in diversi ambiti (nel campo sanitario, in quello alimentare, ma più in generale in tutto ciò che riguarda la salute e il benessere delle persone); il risparmio delle risorse per la salvaguardia del pianeta; la capacità di usare le tecnologie e la “digital disruption” per proporre soluzioni davvero innovative, migliorare i processi industriali o le procedure di cleaning agevolando il lavoro degli operatori.

Il “Metodo Sorma”, fin dal suo concepimento, ha individuato nella formazione su procedure e best practices un fattore determinante per la creazione di valore per i suoi partners.

