Il primo impilabile meccanizzato per il porta-a-porta è firmato Mattiussi Ecologia

Easytech è nato per offrire la massima praticità sia per gli utenti che per gli operatori, coniugando due caratteristiche che finora non erano mai state raggruppate in un unico contenitore per rifiuti: l’impilabilità e l’attacco frontale a pettine per lo svuotamento meccanizzato.

L’impilabilità è la caratteristica che lo rende apprezzabile agli utenti, poiché permette di risparmiare spazio e organizzare la raccolta differenziata in casa in maniera ordinata. Easytech è progettato per essere impilato in modo facile e sicuro ed è dotato di ampia bocca di conferimento con sportello apribile verso l’esterno.

L’attacco frontale a pettine rende possibile lo svuotamento meccanizzato agevolando l’operatore che può scegliere se svuotare il contenitore manualmente afferrando la maniglia posteriore e la comoda presa sul fondo, oppure affidarlo al mezzo di raccolta, per esempio se si tratta di rifiuti più pesanti come il vetro.

Ma non è tutto: nell’intento di rendere più agevole e meno faticoso il trasporto del contenitore fuori casa per gli utenti, c’è anche la possibilità di dotare Easytech di ruote sul fondo che permettono, se necessario, di trascinarlo anziché sollevarlo.

Easytech è stato progettato da Mattiussi Ecologia con l’intento di migliorare le condizioni di salute e la sicurezza degli operatori ecologici, offrendo allo stesso tempo un valido e pratico strumento agli utilizzatori finali.

www.matiussiecologia.com