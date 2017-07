Gaiser 18000: il generatore di vapore professionale per eccellenza

STI srl da oltre 15 anni progetta e produce i suoi generatori di vapore per la pulizia a Fara Vicentino. Tra i tanti modelli a disposizione, il più potente è sicuramente Gaiser 18000, ideale per chi ha bisogno di un generatore di vapore per pulizie professionali.

Questo macchinario a 380 volt con corpo in acciaio, grazie alla pressione ad 8 bar e al suo vapore a 180°C, può eliminare in pochi secondi qualsiasi tipo di sporco ed igienizzare completamente ogni superficie. Permette inoltre, grazie alle sue caldaie a ricarica continua e ad un serbatoio di ricarica di 15 litri, di affrontare qualsiasi tipo di pulizia anche le più lunghe e difficili.

Inoltre ha una nuova funzione: una tanica aggiuntiva da 5 litri posta al suo interno ti permetterà di aggiungere alla potenza del vapore, anche il detergente. In questo modo nessuna tipo di sporco potrà resistere, permettendoti così di realizzare una pulizia perfetta.

Si può davvero cambiare il modo di pulire, rendendolo più facile e veloce con Gaiser 18000.Questo è il nuovo potere per il tuo business!Assolutamente 100% made in Italy.

