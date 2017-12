Il Bird Control secondo Rentokil

Il Bird Control è l’unica soluzione a norma di legge per controllare i rischi generati dall’invadenza di questi infestanti e Rentokil, leader mondiale nei servizi di disinfestazione, è in grado di fornire strumenti di prevenzione efficaci per proteggere le aziende, i monumenti e le abitazioni private da danni molto seri. Ecco dunque alcune delle soluzioni su misura proposte da Rentokil.

BARRIERE ANTI INTRUSIONE

Estremamente adattabili alla falda del tetto, le barriere antintrusione per volatili sono realizzate in alluminio, consentendo di tamponare la nicchia presente fra la sommità della falda e i pannelli soprastanti, senza la necessità di tagli e sagomature della barriera. Adatte sia per uso privato nei condomini sia in ambito industriale, le barriere anti intrusione di Rentokil sono facili da installare, grazie al sistema di fissaggio con biadesivo ad alta tenacità e non necessitano di viti o rivetti da ancorare ai pannelli.

DISSUASORI AD AGHI

In grado di effettuare un controllo efficace e praticamente invisibile, i dissuasori ad aghi sono particolarmente adatti a proteggere i monumenti dal guano di gabbiani e dalle secrezioni dei piccioni. Realizzati in acciaio inox, i dissuasori meccanici ad aghi sono posizionati su una base in policarbonato. In relazione al tipo di superficie, alle dimensioni ed al grado di infestazione da volatili, i tecnici Rentokil applicheranno il dissuasore anti piccione più opportuno. Il loro utilizzo è pensato per chi cerca una soluzione di disinfestazione a lungo termine con un significativo risparmio sui costi di pulizia e manutenzione.

RETI ANTI-VOLATILI

Realizzate in polietilene, le reti anti-volatili sono certificate no-flame a norma di legge (secondo le direttive 9174 classe 1 italiana) e garantite per resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Facili da installare, le reti antivolatili vengono fissate alla struttura per mezzo di appositi ancoraggi, i quali sostengono funi in acciaio inox, tenute in tensione da tiranti. Estremamente versatile, questo sistema può essere adattato a qualsiasi zona interessata dall’infestazione fornendo una soluzione immediata e personalizzata a seconda della struttura e del tipo di infestante da cui proteggersi.

