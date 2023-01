Sos Cam “Green Cleaning Software 2.1”

SOS CAM “green cleaning software” supporta le aziende nella predisposizione di progetti tecnici per le gare d’appalto conformi ai CAM 2021.

Come cambia il lavoro dei progettisti con i CAM 2021

Il 19 giugno 2021 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021 con il quale sono stati adottati i “nuovi” CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021).

L’aggiornamento del gennaio 2021 si è reso necessario al fine di armonizzare, per quanto tecnicamente possibile, i due precedenti Decreti che ora sono abrogati: il DM 24 marzo 2012 (c.d. CAM Civili) che il DM 18 ottobre 2016 (c.d. CAM Ospedalieri).

Uno degli obiettivi di fondo dei CAM 2021 per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e sanitario è quello di modificare i criteri premianti delle offerte al fine di diminuire i margini di soggettività nella valutazione.

In particolare nei CAM 2021 il “Piano di Gestione ambientale del servizio di pulizia è stato sostituito” dal “Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto” articolato in sette sub criteri tutti di natura quantitativa e tabellare.

Le imprese di pulizia quindi sono chiamate a elaborare progetti tecnici che dimostrino in modo più oggettivo possibile di ridurre l’impatto ambientale e di essere nello stesso tempo rispondente ai sub criteri in cui si articola il criterio premiante “Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto”.

Cosa è SOS CAM?

SOS CAM – The Green Cleaning Software – ideato da Punto 3 nel 2016 e poi implementato con la versione 2.1 nel 2022, consente la simulazione da parte dei principali attori del settore cleaning, che lo impiegano per valutare l’impatto ambientale del servizio di pulizia offerto nelle gare d’appalto in conformità ai nuovi CAM pubblicati a giugno 2021. Oggi sono 36 le realtà imprenditoriali tra produttori, Facilities Service Company e progettisti che lo utilizzano sia come “vetrina” dei propri prodotti/attrezzature/macchinari (corredati di schede tecniche) sia per fare la valutazione dell’impatto ambientale del servizio di pulizia offerto nelle gare d’appalto. Dal 2016 a oggi le imprese di pulizia e gli studi di progettazione hanno potuto creare, grazie al software SOS CAM, 533 cantieri, per un totale di 1.213 simulazioni e 17.933 operazioni.

La versione 2.1, coerente con i nuovi CAM 2021

SOS CAM, il software che consente alle imprese di pulizia di rispondere in maniera puntuale ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) GPP nelle gare d’appalto per il servizio di pulizia, è stato sottoposto ad un significativo upgrade. L’aggiornamento è finalizzato a rispondere in maniera puntuale ai nuovi criteri ambientali minimi e premianti definiti dal Ministero dell’Ambiente. Nella versione 2.1 di SOS CAM Green Cleaning Software le imprese possono trovare le seguenti novità:

Implementazione nuovi campi descrittivi per i PAM della libreria, al fine di rispondere ai requisiti del CAM 2021. Ad esempio: sono indicati i prodotti con certificazione dell’impronta climatica (Carbon Footprint secondo la ISO 14067).

della libreria, al fine di rispondere ai requisiti del CAM 2021. Ad esempio: sono indicati i prodotti con certificazione dell’impronta climatica (Carbon Footprint secondo la ISO 14067). Integrazione della sezione risultati con una nuova modalità di valutazione “Diagnostica CAM” , oltre alla sezione degli impatti ambientali che restituisce il costo ambientale al mq del servizio di pulizia. La nuova sezione restituisce una valutazione del grado di conformità al Decreto Ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021. Si calcola in percentuale la conformità del progetto tecnico simulata ad ogni requisito obbligatorio (specifiche tecniche e clausole contrattuali) e a ciascuno dei requisiti premianti.

, oltre alla sezione degli impatti ambientali che restituisce il costo ambientale al mq del servizio di pulizia. La nuova sezione restituisce una valutazione del grado di conformità al Decreto Ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021. Si calcola in percentuale la conformità del progetto tecnico simulata ad ogni requisito obbligatorio (specifiche tecniche e clausole contrattuali) e a ciascuno dei requisiti premianti. Aggiornamento del report del “Piano di Gestione Ambientale” riportando anche i risultati di cui al punto precedente ed i nuovi riferimenti normativi.

Oltre i CAM 2021, le recenti migliorie di SOS CAM

Nel settore del cleaning professionale, in cui la competitività è sempre più elevata, è fondamentale che i progetti tecnici si adattino in modo sartoriale alle richieste della gara d’appalto. Per tale ragione SOS CAM è frutto di un lavoro di aggiornamento continuo da parte di Punto 3 finalizzato a rendere il software il più attinente alle esigenze dei progettisti.

La nuova interfaccia per le rese manuali

L’interfaccia di personalizzazione delle rese manuali introduce, di fatto, un nuovo strumento di calibrazione che permette alle imprese di pulizia di personalizzare il proprio cantiere e lo scenario di calcolo, nel minimo dettaglio. Tramite la nuova disposizione dell’interfaccia di personalizzazione delle rese manuali, è possibile individuare una determinata resa a colpo d’occhio e modificarla con semplicità.

Le rese sono catalogate a seconda:

dell’elemento superficiale su cui l’operazione insiste;

il tipo di applicazione con la quale si esegue l’operazione;

il tipo di intervento: ordinario o radicale.

La nuova pagina “Licenziatari” sul sito SOS CAM

Con la nuova pagina web, per ogni licenziatario di SOS CAM, si potrà avere una visione completa riguardo ambiti di validità e stato della licenza. Essa è raggiungibile dall’apposita voce “licenziatari” presente nel menu’ principale del sito.

Le finalità di questa nuova pagina sono:

dare una maggiore visibilità ai licenziatari di SOS CAM, con una pagina interamente dedicata, contenente inoltre i link ai rispettivi siti ufficiali;

di SOS CAM, con una pagina interamente dedicata, contenente inoltre i link ai rispettivi siti ufficiali; fornire ai nuovi utenti una panoramica più chiara degli attuali utenti di SOS CAM;

degli attuali utenti di SOS CAM; creare uno strumento di controllo condiviso(in combinazione con il “logo licenziatario”), per regolamentare l’utilizzo e la citazione del software in fase di gara.

Sul sito www.soscam.it si trovano tutte le informazioni necessarie, video tutorial e presentazioni dedicate. Per richiedere una dimostrazione gratuita scrivere a: soscam@punto3.it