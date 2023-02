Ospitalità prima di tutto: l’arte dell’accoglienza fino all’ultimo dettaglio

“Accogliere gli ospiti facendoli sentire a casa loro fin da subito”. E’ l’idea di housekeeping di Barbara Luvero, già governante e capoarea poi vulcanica fondatrice di Housekeeping4you, società di consulenza e formazione alberghiera che vede nella formazione e nella professionalizzazione le carte vincenti per un servizio all’altezza delle migliori aspettative.

Housekeeping significa “Ospitalità prima di tutto”. E’ il claim di Housekeeping4you, società di consulenza e formazione alberghiera fondata da Barbara Luvero con obiettivi ambiziosi:”L’housekeeping per noi è arte -dice-. L’arte di saper accogliere gli ospiti facendoli sentire, sin dai primi minuti, a casa loro. Con quel plus che solo una preparazione attenta ai dettagli sa offrire”. Parole impegnative per una realtà che si presenta come un vero e proprio “alter ego” delle strutture clienti. Prosegue Luvero: “Housekeeping4you si fonde con le strutture/cliente diventandone partner, seguendo con la massima disponibilità e garantendo risposte e risultati, diffondendo sempre il giusto spirito di gruppo e di appartenenza dell’azienda di riferimento, aumentando l’indice di gradimento degli ospiti e riuscendo a coinvolgere il team di reparto innanzitutto, ma anche a far capire le dinamiche e quindi creando collaborazione tra tutti i reparti”.



Ci può descrivere in breve come nasce la sua iniziativa?

“La società nasce nel 2015, quando un incosciente coraggio mi spinge a mettermi in proprio per seguire un ideale: la Formazione. Negli anni precedenti, come Governante e Capoarea di Outsourcing, mi sono resa conto che avevo una innata predisposizione per formare il personale e soprattutto per riuscire a trasmettere la passione per un mestiere che non è mai il lavoro dei sogni. Così rischio, lasciando un posto di lavoro a tempo indeterminato e con un fisso mensile non indifferente”.

In particolare come vengono strutturati i corsi per Governanti, Cameriere ai piani o Facchini?

“I corsi Governante sono suddivisi in due tipologie, in aula oppure on line, mentre per le cameriere ai piani ed i facchini si richiedono corsi di pratica, quindi in aula campione (presso 3G Cleaning a Castellanza, Varese) oppure direttamente nelle strutture dove viene richiesta formazione, mentre per cameriere già esperte esiste un corso on line di specializzazione dove si approfondiscono oltre al metodo anche alcune informazioni specifiche”.

Che caratteristiche deve avere un housekeeping di qualità?

“Un housekeeping deve assolutamente studiare la chimica, i protocolli, le procedure, deve gestire la struttura come fosse propria, ma la sua prima qualità deve essere la capacità di organizzare il reparto: avere a che fare con risorse umane di ogni provenienza richiede grande capacità di comunicazione e comprensione”.

Sicurezza, igiene, protocolli di sanificazione sono diventati la priorità per tutti durante e dopo la pandemia. Come sono stati implementati in questo senso i corsi?

“Purtroppo non tutte le strutture si sono adeguate veramente ai nuovi protocolli. Speravo davvero che cambiassero molte cose, ma non è stato sempre così… Devo dire però che ci sono molte strutture alberghiere che ci tengono e allora hanno imparato il tanto sconosciuto “codice colore” inerente la contaminazione batterica (esisteva già prima), oppure hanno imparato a distinguere l’igienizzazione di primo o secondo grado e si sono attrezzate con prodotti disinfettanti e attrezzature per igienizzazione di secondo grado. Per implementare i corsi ho “studiato” i prodotti chimici, i prodotti probiotici, i microrganismi effettivi, ho imparato a conoscere tutte le attrezzature idonee per i diversi spazi (atomizzatore, ozono, lampade UV) e anche i sistemi letto quindi le varie certificazioni che devono avere le lavanderie industriali (e che non si hanno quando si lava la biancheria in struttura)”.

Quanto conta per un albergo avere a disposizione i giusti sistemi di pulizia e personale formato anche per accrescerne il business?

“Conta moltissimo, perché i giusti metodi, la giusta conoscenza dei prodotti e delle attrezzature aumenta la qualità del risultato, riducendo tempi e costi di produzione, quindi una buona formazione permette di guadagnare senza far ricadere gli sforzi solamente sul personale di servizio. Permette di risparmiare o, meglio, spendere il giusto, in prodotti e attrezzature senza perdere denaro”.

Nella scelta della struttura alberghiera sarà sempre più determinante la sicurezza del cliente ma anche del personale che ci lavora. Come viene trattato questo aspetto?

“Bisognerebbe davvero pensare a due tipologie di ospiti: L’ospite esterno (il cliente) e l’ospite interno (i collaboratori); molte strutture sono sensibili alla sicurezza di entrambi, ma il reparto piani è ancora sottovalutato. Un esempio tra tutti? Ad oggi non si conosce la differenza tra il tipo di guanti da utilizzare per lavare un bagno e quello da usare per spolverare o per svestire un letto. C’è poca conoscenza della materia, ecco perché è importantissimo parlare di formazione”.

Sono sempre più diffusi gli alberghi che ricorrono a iniziative di sostenibilità (prodotti per le pulizie Ecolabel, certificazioni, risparmio energetico, idrico, plastic free, ecc…) Che suggerimenti si sente di dare per intensificare queste buone pratiche?

“Certamente si è quasi obbligati ad utilizzare prodotti certificati, ma spesso si fanno degli errori basilari: al di là di utilizzare prodotti di un certo marchio o certificazione, bisogna imparare a leggerne il PH, ad esempio. Spesso si utilizzano prodotti comunque certificati, ma per le pulizie quotidiane -quindi di manutenzione ordinaria-, vengono utilizzati prodotti con PH elevato che invece andrebbero usati per pulizie straordinarie: con la conseguenza che si deve utilizzare molta acqua con spreco di energia, spesa economica, tempo e maggior inquinamento ambientale”.

Ma c’è dell’altro…

“Sì. In ultimo, ma molto importante, Housekeeping4you è la prima “docente” in scuola di Alta Formazione Professionale: da 7 anni infatti l’Housekeeping è stato inserito come argomento di studio in una scuola per la formazione tecnico superiore per il management dell’ospitalità ed è un enorme orgoglio per me. Oltre questo ho attivato una piattaforma in e-learning per chi desidera formarsi nei propri momenti liberi, e sul sito si possono visionare tutti gli eventi pubblici creati in questi anni”.

