Le conseguenze psicologiche del Covid 19 nelle imprese di servizi

Problemi psicologici, sfide e il Coronavirus

Ci sono una serie di aspetti da considerare quando si lavora nelle imprese di servizi, particolarmente esposte alla pandemia:

Complessità : l’emergenza Coronavirus ha aggiunto ulteriore complessità ad un mondo lavorativo già complesso. Le aziende e i loro lavoratori stavano già affrontando le loro difficoltà quotidiane in ambito finanziario, lavorativo, familiare e relazionale che spesso causano ansia e sofferenza, e oltre a ciò hanno dovuto affrontare la minaccia del Coronavirus che ha cambiato in modo significativo la modalità con cui conducevano e organizzavano le loro vite. La prima reazione è stata di incredulità e di negazione. A livello cognitivo è stato difficile capire e inquadrare quello che stava succedendo. L’idea era che non poteva succedere quello che stavamo vivendo, con la nostra vita così organizzata, frenetica e piena di impegni. Una volta che si è preso proprio atto della portata della Pandemia, le imprese e soprattutto il personale hanno dimostrato una grande capacità di adattamento, riorganizzando prontamente le procedure e affrontando con coraggio le nuove disposizioni.

Abbiamo dovuto adattare i nostri schemi mentali e cognitivi in ​​modo da comportarci diversamente. Abbiamo dovuto imparare che i modi normali in cui riempivamo le nostre vite non erano più disponibili. Abbiamo dovuto sopportare il fatto che dovevamo vivere senza tutte queste cose e mettere in pausa la nostra vita quotidiana.

Emozioni legate alla pandemia di Coronavirus

• Paura di essere infettati: la paura di essere infettati è una delle emozioni più comuni. Questa paura è adattiva e normale. È funzionale al fine di incoraggiare le persone a comportarsi in modo da prevenire l’infezione. Sarà una sfida neutralizzare questa paura dopo che il rischio sarà finito, poiché l’attivazione della paura e la percezione di minaccia continuano per un lungo periodo di tempo.

• Rabbia: la rabbia è collegata alla paura e anche alle restrizioni e alla mancanza di libertà di fare attività che sono normalmente importanti per le persone. È un tipo speciale di rabbia, poiché non c’è nessuno da incolpare per ciò che sta accadendo

• Panico: man mano che i numeri aumentano e la situazione sembra fuori controllo, si verifica il panico. Anche se tutti stiamo facendo le cose necessarie, la sensazione potrebbe essere che siamo completamente in balia di questo virus. Questa situazione avrà effetti a lungo termine sulla nostra psiche e sarà un fattore di rischio per circostanze future che potrebbero essere associate all’emergenza del Coronavirus.

• Sofferenza: le persone che sono state contagiate si sentono respinte, inoltre il forte isolamento che devono affrontare a causa del rischio di infettare gli altri, mentre necessitano anche di supporto, sta creando molta sofferenza. Questa è una situazione in cui si è malato e bisognoso e nessuno può essere di supporto e le persone devono stare lontane da noi, tranne il personale medico.

• Colpa: le persone si danno anche la colpa per aver contagiato altri che potrebbero sviluppare la malattia in modo grave. Questo avrà un impatto personale: essere respinti e sentirsi difettosi sono forti meccanismi emotivi e cognitivi, che in genere poi diventano generalizzabili ad altre situazioni.

• Rifiuto: alcuni rituali, regole sociali e codici hanno iniziato a cambiare. Abbiamo dovuto modificare i nostri comportamenti sociali: non stringere la mano, stare a un metro di distanza dagli amici, non avvicinarsi alle persone per parlare. Queste nuove regole sociali si sono sviluppate sempre di più con l’aumentare del numero di persone contagiate e di quelle decedute. È stato difficile non prenderlo sul personale, poiché le persone lo stavano mettendo in pratica l’uno verso l’altro. La prima reazione in molti è stata quella di sentirsi respinto e non importante.

• Depressione: col passare del tempo, le persone possono iniziare a sentire sempre più la mancanza di contatti, relazioni, attività significative che erano solite dare loro sensazioni piacevoli e valore alla loro vita. Questo può portare alcune persone alla depressione, a causa della deprivazione che stanno attraversando per l’isolamento.

• Minaccia: sentiamo quotidianamente la minaccia che continua ad aumentare e diffondersi. Siamo esposti a numeri che indicano che il rischio non sta diminuendo e che la pandemia sta raggiungendo tutti i paesi. Ogni giorno e costantemente vediamo questi numeri aggiornarsi.

Suggerimenti conclusivi

• Preoccupazioni in emergenza: durante un’emergenza, ognuno risponde con la propria personalità, le sue caratteristiche e le abilità che ha imparato nella vita. Molti svilupperanno ansia o paura; altri diventeranno depressi, ecc. È importante sapere che questi effetti non si fermeranno alla fine dell’emergenza ma potrebbero persistere a medio-lungo termine o potrebbero persino crescere e generalizzarsi in una serie di situazioni che non erano solite generare nessun disturbo prima.

• Fornire un ambiente di sicurezza: durante un’emergenza, quando stiamo combattendo contro un nemico “invisibile”, la sensazione di minaccia ha la priorità sulle strutture cognitive razionali perché questa è una questione di sopravvivenza e quindi innata e irrazionale. In questa prima fase, sarà importante fornire alle persone un senso di sicurezza e ricordare loro che ci sono cose che possiamo fare, come per esempio vaccinarci, quindi non siamo così indifesi. Nel fornire supporto anche in questa situazione, abbiamo notato che è possibile trovare risorse, aspetti positivi o situazioni in cui le persone possono essere in grado di sentirsi al sicuro.

• Supportare i canali ufficiali di informazione: in situazioni di emergenza, le persone sentono il bisogno irrazionale di essere rassicurate e di avere il controllo su ciò che sta accadendo. Quindi, molti sentiranno il bisogno di seguire costantemente le notizie online. Molto spesso, tuttavia, si sono avute notizie false: dato che sono state scritte per suscitare un impatto emotivo, diventano virali e difficili da gestire. È stato necessario ripetere quanto sia importante seguire i canali ufficiali, come il sito web del Ministero della Salute o altri siti web ufficiali gestiti da organizzazioni sanitarie, per rassicurare la popolazione e non diffondere il panico come spesso fanno le notizie false.

• Legittimare le risposte emotive: spiegare il Coronavirus come se fosse un “nemico invisibile” difficile da controllare e prevedere. Di fronte a forte ansia e preoccupazione bisogna cercare di normalizzare e legittimare tutte le emozioni e questo può essere utile per calmare i pazienti e spiegare cosa sta accadendo in loro.

• Supportare la resilienza: proprio come il nostro corpo è dotato di un sistema immunitario, il nostro cervello è in grado di adattarsi psicologicamente a situazioni avverse grazie alla sua resilienza. È importante estendere la prospettiva di ciò che sta accadendo: non siamo indifesi anche se non possiamo cambiare le cose. Possiamo cambiare le nostre reazioni e prospettive, il modo in cui vediamo ciò che stiamo vivendo.

• Punti di vista costruttivi: fornire una visione costruttiva di ciò che stiamo vivendo; è possibile trovare risorse in ogni situazione, che possono essere utilizzate. Questa è un’opportunità per dedicare tempo a una vita più lenta, alla nostra famiglia e a noi stessi. In questo momento, possiamo fare cose che non sono mai state una priorità per noi. Ora possiamo farle e usare la tecnologia – streaming e piattaforme – siamo tutti isolati ma allo stesso tempo siamo stati tutti collegati come comunità.

• Supportare ciò che possiamo fare: per tutti questi fattori, non è possibile prevedere i risultati. Molte persone possono avere difficoltà a causa di questa imprevedibilità. Fornire indicazioni semplici e chiare su cosa fare consente alle persone di sentire meno questo senso di imprevedibilità. Ad esempio, lavarsi le mani, pulire tutte le superfici, prestare attenzione se starnutiamo o tossire, ecc., Ma anche strategie emotive e psicologiche per sentirsi radicati e sicuri.

• Concentrarsi sul qui e ora: il fatto che in questo momento non possiamo realizzare progetti, nessun piano, può creare nuove sfide e sentimenti, dal momento che non siamo abituati a non fare piani. Tuttavia, è importante affermare che dobbiamo concentrarci sul qui e ora. Abbiamo la possibilità di esplorare questa vita più semplice e più facile che l’emergenza del Coronavirus ci sta obbligando a condurre, cambiando la nostra gerarchia di priorità.

• In tutto il paese si è sviluppato un nuovo senso di comunità. Soprattutto all’inizio della pandemia le persone hanno trovato il modo di condividere momenti piacevoli, in modi creativi. Attraverso Internet, WhatsApp, ecc. molte cose sono state condivise come bere un drink virtuale insieme o celebrare eventi. … Quindi, è molto positivo vedere che quando gli individui non ce la fanno, il gruppo si presenta in modo naturale per aiutare e sostenere.

di Isabel Fernandez*

*Direttrice del Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia. Presidente Associazione EMDR Italia ed EMDR Europa che lavorano nel campo dei disastri collettivi e di comunità. Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2019, a dicembre 2020, è insignita dell’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano, per le attività di supporto psicologico specialistico nell’ambito della Pandemia.