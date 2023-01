Il servizio di pulizia in GDO, qualità a ciclo continuo

Il Servizio di pulizia in GDO è piuttosto complesso per la varietà degli ambienti, l’articolazione delle fasce orarie e la necessità di igiene accurata fin nel dettaglio. Tutto ciò rende indispensabile poter contare su prodotti, macchine, attrezzature e sistemi innovativi per l’esecuzione, la gestione e la tracciabilità del servizio.

Servizio 7/24: che significa, lo sappiamo, sette giorni su sette e praticamente 24 ore al giorno, perché ci sono pulizie che iniziano quando i reparti chiudono al pubblico e finiscono pochi minuti prima della riapertura. Senza contare la diversificazione ad ampio spettro, tanto da comprendere praticamente tutte le tipologie di pulizia, sanificazione e disinfezione in un’unica struttura.

Servizio ad alta complessità

E’ il complesso quadro delle pulizie in GDO, tra le più articolate e difficili dal punto di vista organizzativo (e tecnico). Tra i fattori critici basta ricordare la continuità del servizio, le fasce orarie diverse e l’estrema eterogeneità degli ambienti (aree delle produzioni alimentari, del pubblico, delle riserve, delle ribalte, delle scaffalature, dei parcheggi coperti e scoperti, degli uffici, della ristorazione, per citarne solo alcune, senza contare contesti difficili come i bagni ad alta frequenza e tutta l’impiantistica a partire dai sistemi di climatizzazione, con annessi e connessi). Tutto ciò crea una complessità notevole nella gestione del servizio.

Fondamentale un’igiene accurata

Anche perché nei centri commerciali e nelle strutture della Grande Distribuzione Organizzata l’igiene non è certo un optional: al di là del “semplice” decoro, si tratta da un lato di una questione di immagine e fidelizzazione del cliente dall’altro di qualcosa di ancora più profondo e impattante come la nostra sicurezza. Tralasciando per un attimo i rischi di contagio da virus, pensiamo solo a quelli, altrettanto concreti, di contaminazione alimentare nel caso le aree di conservazione, lavorazione e preparazione dei prodotti alimentari non siano ben pulite, igienizzate e, ove necessario, disinfettate.

Fino all’ultimo dettaglio

Ne va della nostra salute e, ovviamente, ancora una volta del successo strategico e commerciale della struttura e dell’insegna stessa. Che non può certamente permettersi “scivoloni” in questo senso. Ma non basta rispettare Haccp e affini nelle zone dove ha luogo la preparazione e manipolazione di alimenti: occorre anche verificare le condizioni di pulizia di magazzini, bancali, superfici degli scaffali, frigoriferi, abbattitori, congelatori, zone cottura se presenti, fino alle lame delle affettatrici (fondamentali e ahinoi spesso dimenticate).

Valore aggiunto e garanzia di sicurezza

Insomma, dal piccolo supermercato al grande centro commerciale, l’igienizzazione nella Grande Distribuzione garantisce che tutto il ciclo delle merci, dall’arrivo all’acquisto (e/o consumazione) si svolga nella maniera più sicura e organizzata possibile. Senza dimenticare quelli che in apparenza potrebbero sembrare dettagli ma in realtà, nella nostra esperienza quotidiana, non lo sono affatto: come carrelli e cestelli per la spesa (che brutto trovarli sporchi, e magari doverci appoggiare i cibi!). E che dire dei parcheggi e delle eventuali aree verdi? E gli interventi straordinari, che spesso -nei centri più grandi- rendono indispensabile la presenza di uno o più presidi costanti anche negli orari di apertura?

E il mercato risponde…

Tutti interventi che, una volta eseguiti, dovranno essere condivisi con il cliente. E qui entra in scena il grande tema della gestione dei dati, delle intelligenze artificiali e dell’IoT applicato al cleaning. Per la massima trasparenza, e per la creazione di uno “storico” per analisi e gestione dati, diventa così necessario non solo eseguire, ma rendere tracciabili le attività svolte. Pari importanza ha l’utilizzo dei prodotti, dei macchinari e delle attrezzature più appropriati per le diverse esigenze applicative. Del resto, come ormai siamo abituati, il mercato della pulizia professionale non si tira certo indietro quando in gioco c’è l’innovazione e la ricerca di soluzioni “sartoriali” sia nell’area dei servizi, sia in quella dei prodotti.