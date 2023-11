Il ruolo dei servizi di Facility Management nella gestione dei beni culturali

Il ruolo dei servizi di Facility Management a supporto del funzionamento, della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali sta diventando fondamentale. Se ne parlerà durante un convegno a Roma, il 5 dicembre prossimo a Palazzo Merulana.

L’Italia è depositaria del più straordinario patrimonio al mondo di beni culturali edificati, tra palazzi storici, edifici di culto, siti archeologici, complessi monumentali, musei, gallerie, arredo urbano, ecc., concentrati nei centri urbani o diffusi sul territorio.

A quasi venti anni dall’emanazione del Codice dei beni culturali, tuttavia, i principi ed i contenuti innovativi in esso presenti, specie in tema di gestione dei servizi, non hanno ancora trovato adeguato e diffuso recepimento. Ad una limitatezza delle risorse economiche disponibili nella gestione dei beni culturali si lega anche un deficit in termini di approcci e competenze di tipo tecnico-manageriale. A tali condizioni si sono associate frequenti cronache di degrado e inadeguata fruibilità dei beni, determinando nel complesso un quadro di criticità che in quest’ultimo decennio ha spinto ad intervenire a livello centrale con una serie di importanti provvedimenti ed iniziative settoriali (dalla riforma del MiC, al “mecenatismo culturale”, fino alla semplificazione di procedure amministrativo-burocratiche e all’innovazione in senso manageriale di taluni ambiti di competenze).

A fronte di queste criticità settoriali, emerge sempre più il ruolo fondamentale che può rivestire la filiera dei servizi integrati di Facility Management a supporto del funzionamento, della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali.

Nello specifico, tutti quei servizi espressamente rivolti al pubblico dei visitatori/utenti (informazione e accoglienza, call & contact center, biglietteria e prenotazioni, guida e assistenza didattica, new media digitali, organizzazione eventi e mostre, promozione e comunicazione, editoria, bookshop, caffetteria e ristorazione, logistica, ecc.) e ai beni culturali edificati (manutenzione, energy management, pulizie e igiene ambientale, gestione degli spazi, security, ecc.).

In questo quadro, il Convegno intende fornire un importante contributo a livello di conoscenza, confronto e presentazione di esperienze rispetto al tema del supporto strategico che possono offrire i servizi di Facility Management per la gestione integrata dei beni culturali, favorendone sempre più adeguate condizioni di funzionamento, fruizione e valorizzazione, finalmente commisurate all’importanza di questo inestimabile patrimonio di cui è depositario il nostro Paese.

9.30 Welcome coffee & registrazione partecipanti

10.00 Saluti e presentazione del Convegno

Dott. Mario Turetta Segretario Generale Ministero della Cultura

Prof. Giuseppe Piras Direttore Master “Gestione Integrata e Valorizzazione dei Patrimoni Immobiliari e Urbani” Sapienza Università di Roma

Dott. Vittorio Serafini Presidente Fondazione Scuola Nazionale Servizi

10.30 Servizi di Facility Management per i beni culturali: il quadro di riferimento

Prof. Silvano Curcio Docente Sapienza Università di Roma

Avv. Domenico Gentile Cofondatore Studio Legale Malinconico & Gentile

11.00 Tavola rotonda – I servizi, un valore aggiunto per conoscere, gestire e valorizzare i beni culturali

Coordina: Prof. Silvano Curcio Docente Sapienza Università di Roma

Intervengono:

Dott.ssa Letizia Casuccio Direttrice Generale CoopCulture

Prof. Livio de Santoli Prorettore alla Sostenibilità Sapienza Università di Roma

Dott.ssa Ivana Della Portella Vice Presidente Azienda Speciale Palaexpo di Roma

Dott. Carmine Esposito Consigliere Primo Nomine, Consigliere EPM Servizi

Dott.ssa Flaminia Gennari Santori Direttrice Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma – Palazzo Barberini e Galleria Corsini

Dott.ssa Federica Pirani Direttrice Patrimonio Artistico Ville Storiche di Roma Capitale

12.15 Esperienze – Strumenti, servizi e tecnologie per i beni culturali

Dott. Borja Blas Mendez de Vigo Consigliere Primo Nomine, A. D. Palacios y Museos – Audioguiarte Servicios Culturales

Dott. Nicola Caracciolo di San Vito Governatore attività istituzionali Pio Monte della Misericordia Napoli

Dott. Giuseppe Cinquanta Direttore Generale IFM – Italiana Facility Management

Dott.ssa Adele Magnelli International Project Manager Gruppo ETT, Docente Università di Napoli Parthenope

13.30 Light lunch

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione obbligatoria alla Segreteria del Convegno: info@epmservizi.it