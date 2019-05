Hotel, istruzioni per un cleaning perfetto

(Tratto da GSA n.5, maggio 2019)

In uno scenario di mercato non semplice, quello dell’horeca è un settore in crescita, su cui sempre più imprese stanno investendo e scommettendo. Ecco perché una giornata come quella di “Hotel Clean”, organizzata da Teamwork e in programma il prossimo 29 maggio a Fico Eataly Bologna, rappresenta una ghiotta opportunità di crescita. Delle conoscenze e del business. GSA media partner dell’iniziativa.

