In ricordo di Giuseppe Volpe

È venuto a mancare Giuseppe Volpe, Presidente onorario de La Lucente, impresa attiva da oltre cento anni nel settore del facility management, e figura di riferimento per la comunità e per l’azienda che ha contribuito a far crescere con dedizione, visione e integrità.

Amatissimo papà di Angelo, Ceo dell’azienda e neo presidente di Anip Confindustria, Giuseppe Volpe ha incarnato lo spirito di servizio e di responsabilità, lasciando un’eredità non solo imprenditoriale, ma soprattutto umana. Il suo esempio continuerà a vivere nell’impegno quotidiano di chi prosegue il suo cammino.

Alla famiglia, e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo giungano le nostre più sentite condoglianze.