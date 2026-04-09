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Come l’Arno che scorre: 80 anni di Cooplat tra memoria e futuro

Dalle rovine del dopoguerra ad oggi, di acqua sotto i ponti (rigorosamente dell’Arno) ne è passata. Eppure, Cooplat ha saputo non solo resistere e rafforzarsi, ma anche – e soprattutto – crescere e adattarsi di volta in volta alle sfide di un mondo in costante cambiamento. L’ingrediente principale? Una grande solidità non solo economica e organizzativa, ma in primo luogo etica. Buon compleanno alla storica coop fiorentina: 80 anni di lavoro, valori e partecipazione!

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