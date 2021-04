“Tissue Paper, The Smart Choice”

Il Covid-19 ha messo a fuoco l’importanza della salute e dell’igiene. Garantire la sicurezza del personale e dei clienti in ambienti professionali è diventata la priorità numero uno per tutti. Una strategia vincente da un punto di vista igienico è costituita dall’utilizzo della carta per pulire e asciugare mani e superfici. Le sue eccellenti credenziali sono servite a rafforzare la sua reputazione di scelta intelligente per il mantenimento della sicurezza sia in ambienti domestici che pubblici.

European Tissue Symposium (ETS) organizza un summit internazionale virtuale dal titolo “Tissue Paper, The Smart Choice” il 29 aprile prossimo, rivolto ai responsabili dell’approvvigionamento in tutto il settore HORECA e dell’ospitalità.

Il summit sarà strutturato su tre percorsi: igiene e sicurezza, sostenibilità e approfondimenti sui consumatori e ascolterà le presentazioni di relatori specializzati in ciascuna di queste aree. Si concluderà con una tavola rotonda di esperti in cui scienziati e professionisti della sostenibilità risponderanno alle domande del pubblico.

Per informazioni:

europeantissue.com/tissue-paper