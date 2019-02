Le 5 giornate di Milano: quinta edizione

Il prossimo 1 marzo 2019 riparte il ciclo di seminari organizzato per l’anno 2019 da ALE, l’Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità assieme alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi. Argomenti del seminario saranno: Regole di funzionamento del sistema socio-sanitario lombardo per l’anno 2019. Prove di dialogo: la complessa dialettica tra Pubbliche amministrazioni e imprese. Sede del Seminario: Milano, AULA MAGNA Niguarda, padiglione 1 piano 1.

ALE e SNS, in un’ottica di sempre più stretta collaborazione, hanno pianificato in questi ultimi anni degli interventi formativi e di assistenza che hanno affrontato le novità, le criticità e gli aspetti gestionali degli appalti di servizi presso le aziende sanitarie ed ospedaliere.

L’idea delle 5 Giornate è nata dalla fase di profonda trasformazione che il settore degli acquisti di beni e servizi nella sanità pubblica sta conoscendo, dovuta ai notevoli tagli imposti alla spesa pubblica, alla razionalizzazione di strumenti, mezzi e risorse. Questa trasformazione pone i responsabili degli acquisti e gli attori (pubblici e privati) che operano in tale contesto, di fronte a nuove responsabilità e a costanti aggiornamenti anche a seguito del grande tourbillon di norme e regolamenti di questi ultimi anni.

Una delle chiavi del successo delle 5 Giornate è stata l’aver creato uno spazio dove committenti ed imprese possono, in maniera trasparente, dialogare, confrontarsi e crescere insieme professionalmente. Come per precedenti edizioni Gsa e Teme sono media partner dell’iniziativa.

Il seminario è a numero chiuso per un massimo di 70 partecipanti. La partecipazione ai seminari è gratuita per gli iscritti ad ALE e alle associazioni aderenti alla FARE.

Di seguito le date e gli argomenti delle 5 Giornate:

1 marzo 2019 – Regole di funzionamento del sistema socio-sanitario lombardo per l’anno 2019

Prove di dialogo: la complessa dialettica tra Pubbliche amministrazioni e imprese

10 maggio 2019 – Elementi per la costruzione del quadro economico in una gara di servizi: Quali sono i fattori più importanti da considerare? Come si calcolano? Che rapporto c’è tra prestazioni richieste e valutazione economica?

Quali sono i fattori più importanti da considerare? Come si calcolano? Che rapporto c’è tra prestazioni richieste e valutazione economica? 21 giugno 2019 – Question Time: gli esperti di Ale e Fondazione SNS rispondono alle domande sulle novità normative in tema di appalti.

Asst e territorio: nuove complessità gestionali e strategie di affronto

gli esperti di Ale e Fondazione SNS rispondono alle domande sulle novità normative in tema di appalti. 27 settembre 2019 – Innopiù: come misurare l’innovazione nelle proposte di Gara.

Presentazione del prototipo sviluppato da Scuola Nazionale Servizi in collaborazione con il Centro Studi Ale

Presentazione del prototipo sviluppato da Scuola Nazionale Servizi in collaborazione con il Centro Studi Ale 22 novembre 2019 – La gestione e il controllo del contratto:illustrazione dell’esperienza di gestione di un contratto di servizi complesso in una ASST lombarda: metodologia adottata e obiettivi perseguiti.

Le date e gli argomenti dei seminari potrebbero subire delle variazioni