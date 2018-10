Global Handwashing Day 2018: una ricetta per la salute

Il 15 ottobre si celebra la decima edizione del Global Handwashing Day! Quest’anno, il tema si concentra sui legami tra il lavaggio delle mani e il cibo, compresa l’igiene alimentare e la nutrizione.

Lanciata nel 2008 dalla Global Handwashing Partnership, una partnership tra aziende private, istituzioni sanitarie e ONG, la Giornata mondiale dell’igiene delle mani nasce per promuovere l’idea che lavarsi le mani con il sapone è un’eccellente misura ‘Fai da te’ contro i rischi di infezioni e malattie. Semplice, rapido e poco costoso, questo gesto è troppo poco utilizzato, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

La campagna è stata avviata per ridurre i tassi di mortalità infantile e le relative patologie respiratorie e diarroiche introducendo semplici cambiamenti comportamentali, come lavarsi le mani con il sapone facendone un’abitudine . Un buon lavaggio delle mani con sapone prima di mangiare e dopo aver usato il bagno può salvare più vite di qualsiasi singolo vaccino o intervento medico. Questa semplice azione può ridurre il tasso di mortalità delle malattie respiratorie del 25% e quella per malattie diarroiche del 50%.