FuturHub: modelli innovativi per la Sanità pubblica e privata

Come cambieranno gli ospedali nel post Pandemia? In che modo la tecnologia potrà migliorare il funzionamento della sanità pubblica?

Modelli innovativi di ospedali, cure integrate centrate sulle persone, umanizzazione, nuovo rapporto con il verde, capacità degli ambienti di garantire elevati livelli di comfort. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nei prossimi 20 anni oltre l’80% delle conoscenze clinico-diagnostiche sarà trasformato. Una rivoluzione che parla di genomica e tecnologie biomediche, di un nuovo rapporto tra architettura e medicina.

FuturHub è il nuovo progetto pensato dal CNS per promuovere la cultura dell’innovazione in settori strategici quali l’impresa, la scuola, la sanità, con il contributo del Politecnico di Milano. Si tratta di un ciclo di appuntamenti online che il 15 aprile dalle ore 11 alle 13 vedrà protagonista l’innovazione nella sanità pubblica e privata.

Sistemi innovativi, in grado di migliorare la qualità dell’aria e ridurre le infezioni da contatto, questo il centro degli interventi di Copma, che presenterà il suo sistema PCHS®, Sistema di Produzione di Igiene, che consente di ridurre del 54% le infezioni da contatto e di rendere gli ambienti nosocomiali salubri e a basso rischio per i pazienti e di Smart AirTech che presenterà soluzioni innovative per la qualità dell’aria in ambito sanitario.

Ecco il programma:

11:00 Saluti di apertura

Alessandro Hinna – Presidente del Consiglio di Gestione CNS

11:10 I Segni del Cambiamento nel Progetto Ospedaliero. Luoghi di Cura Resilienti e Ospedali COVID-proof

Prof. Stefano Capolongo – Politecnico di Milano – Direttore Dipartimento Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (DABC) – Coordinatore Design & Health Lab

11:30 Architettura e Medicina. Le nuove esigenze dei Sistemi per la Salute

Dott. Maurizio Mauri – Presidente CNETO Centro Nazionale Edilizia e Tecnica Ospedaliera – Direttore Generale Fondazione CERBA

11:50 Ricerca e Innovazione: il sistema di Sanificazione PCHS

Introduzione a cura di Silvia Grandi – Presidente Consiglio di Gestione COPMA Scrl

Relazione a cura di Ivan Greghi – Vice Presidente Consiglio di Gestione COPMA Scrl

12:15 Qualità dell’aria – focus su propagazione virus e batteri e sistemi di trattamento aria – evidenze e soluzioni

Marco Savi – CEO di Smart AirTech

12:30 Tavola rotonda

Modera: Stefania Battistini, giornalista TG1

