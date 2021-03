Covid: treno sanitario per trasferire e curare i pazienti

È stato presentato l’8 marzo scorso il #trenosanitario del Gruppo #FS realizzato da Trenitalia S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile e AREU Lombardia. Il convoglio è dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potrà essere messo a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali.

Il convoglio, progettato per offrire un livello di assistenza sanitaria fino alla terapia intensiva, anche in biocontenimento, può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. Ma rappresenta anche un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, in caso di utilizzo come Posto Medico Avanzato..

Ognuna delle tre carrozze sanitarie può trasportare fino a sette pazienti per un totale di 21 postazioni disponibili. Queste carrozze sono gestite da personale sanitario specializzato, personale tecnico-logistico e di direzione per un massimo di 45 operatori.

#Rekeep ha dato il suo contributo alla finalizzazione del progetto occupandosi della sanificazione delle carrozze perché tutto fosse pronto per la giornata inaugurale.