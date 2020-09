Cleanpages 2020/2021, una guida per la ripartenza

Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite: molte certezze che ormai davamo per acquisite e incrollabili sono state messe in discussione, e di punto in bianco ci siamo trovati costretti a ripensare radicalmente al nostro modo di vivere e lavorare. Con un crollo del mercato senza precedenti in tempi recenti. E il nostro settore? Bisogna ammettere che, nel dramma, non solo ha resistito, ma si è trovato catapultato in prima linea, sia nella gestione della fase acuta dell’emergenza, sia nella ripartenza, sia di riflesso nella percezione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

Cleanpages edizione 2020/2021 si presenta come una vera e propria “guida alla ripartenza”, una bussola indispensabile per tutte quelle realtà (e sono moltissime) che hanno necessità di igiene e pulito per affrontare la ripresa nel rispetto di leggi, norme, sicurezza e salute. La praticità e la semplicità di consultazione sono assicurate dalla razionale suddivisione, regione per regione, dei professionisti della distribuzione, con indirizzi, numeri di telefono/fax, e-mail e link.

Il tutto arricchito da una pratica indicazione simbolica delle categorie merceologiche trattate. Sempre più utilizzata è la versione “mobile”, che non è semplicemente la resa online della pubblicazione cartacea ma si presenta come una vera e propria edizione digitale sfogliabile con link attivi delle aziende inserzioniste. Ecco il link per la consultazione della versione sfogliabile

https://issuu.com/edicomsrl/docs/_annuario_2020_lr_def?fr=sZTEwZjE2MzQyMzQ