Dussmann aderisce alla Settimana Mondiale Riduzione Consumo di Sale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, supportata da un’accurata ed esaustiva ricerca scientifica, raccomanda un’assunzione di meno di 5 grammi di sale al giorno. Questo dato, già di per sé allarmante se messo in relazione alla gran parte delle materie prime che rientrano in una tipica dieta mediterranea, è aggravato dal fatto che molto spesso, nonostante la scarsa comunicazione al consumatore, i preparati industriali contengano additivi che ne aumentano il contenuto di sodio.

I benefici di una dieta iposodica sono molteplici, legati soprattutto alla diminuzione di sintomi da pressione troppo elevata, che possono portare all’insorgere di patologie da ipertensione. Per questi motivi, la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), in collaborazione con il Gruppo di lavoro Intersocietario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia (GIRCSI), partecipa alla campagna organizzata da World Action on Salt and Health (WASH) per la riduzione dell’assunzione di sale nell’alimentazione quotidiana.

Quest’anno, inoltre, si è deciso di affiancare all’invito alla moderazione dell’apporto di sale l’analogo invito a ridurre il consumo di zuccheri aggiunti a molti alimenti e bevande consumati al ristorante, al bar o acquistati al supermercato.

Anche Dussman Service, che da oltre 40 anni si occupa di ristorazione collettiva, ha deciso di rispondere all’appello. Durante la settimana che va dal 4 al 10 di marzo l’Azienda promuove, presso 22 tra le sedi d’appalto in cui fornisce servizio di ristorazione, un momento di educazione alimentare e, per un’intera giornata, offrirà piatti parte di menu iposodico studiato appositamente, al contempo nutrizionalmente equilibrata, appetitosa e povera di sodio. L’impegno di Dussmann mira a promuovere, partendo direttamente dalla tavola, una politica di consapevolezza per un consumo più oculato e un’alimentazione più salutare.

www.dussmann.it

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2018, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 507 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.