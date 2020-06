Nasce ANIR, Associazione nazionale delle imprese della ristorazione collettiva

“Nasce un nuovo soggetto nella rappresentanza della ristorazione collettiva italiana. Con la stipula dell’atto costitutivo e la celebrazione del primo consiglio generale, è a tutti gli effetti operativa l’ANIR, associazione nazionale imprese della ristorazione, che vede alla sua guida Massimiliano Fabbro in veste di presidente, e Gabriella Iacono per la carica di segretario generale. Entrambi già ricoprono ruoli di rilievo presso imprese e player del settore.

L’obiettivo dell’associazione nazionale è di intraprendere un percorso della rappresentanza industriale 23esaltandone la valenza economica, sociale e di garanzia della qualità del servizio erogato sia in ambito pubblico sia in ambito privato.

“ANIR – dichiara l’associazione – vuole ribadire il ruolo strategico della ristorazione industriale, porsi come interlocutore nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder per consentire al comparto una quanto mai auspicabile ripresa a fronte delle crisi determinata dalla pandemia. I dati Istat parlano di un bacino di circa 800 mila lavoratori, ed un fatturato che supera i 32 miliardi di euro, ma che oggi è in grande difficoltà se consideriamo i segmenti più colpiti dall’emergenza. Il contraccolpo ricevuto dagli operatori delle mense aziendali (fatturati il calo del 68%) e scolastiche (in questo ultimo ambito i fatturati fanno segnare –94%) avrà delle conseguenze incalcolabili. Per questo serve un nuovo soggetto in grado di far comprendere l’attuale stato di crisi per ridisegnarne la ripartenza”.