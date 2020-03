“L’industria dell’ospitalità ai tempi del Coronavirus”, il webinar gratuito di Teamwork

Si svolgerà oggi dalle 15 alle 17 il webinar gratuito dal titolo “L’industria dell’ospitalità ai tempi del Coronavirus”, organizzato da Teamwork.

Gli esperti del mondo dell’ospitalità Mauro Santinato e Nicola Delvecchio di Teamwork, Giovanna Manzi di Best Western, Giancarlo Carniani di ToFlorence Hotels, Mirko Lalli di The Data Appeal Company e Armando Travaglini di Digital Marketing Turistico in diretta streaming si confronteranno sull’emergenza coronavirus. Come affrontare la situazione, gestire la crisi, comunicare efficacemente ed essere pronti per affrontare la ripresa?

Per iscriversi al seminario cliccare

https://www.teamworkhospitality.com/