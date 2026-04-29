Comac entra nell’Italian Alliance for Cleaning Excellence

Comac fa ora parte dell’ Italian Alleance for Cleaning Excellence, la certificazione promossa da AFIDAMP per i produttori italiani nel settore professionale della pulizia.

Nel panorama della pulizia professionale, dove qualità, affidabilità e innovazione rappresentano leve competitive imprescindibili, si rafforza il ruolo delle certificazioni come strumenti di trasparenza e riconoscibilità. In questo contesto si inserisce l’adesione di Comac all’Italian Alliance for Cleaning Excellence, l’iniziativa promossa da AFIDAMP che mira a valorizzare e certificare l’eccellenza produttiva italiana nel settore.

Si tratta di una certificazione aziendale strutturata su un insieme rigoroso di criteri che comprendono la produzione sul territorio nazionale, l’organizzazione industriale, la qualità dei prodotti, la capacità di innovazione e l’impegno in ambito sostenibile.

Per Comac, l’ingresso nell’Italian Alliance for Cleaning Excellence rappresenta una conferma concreta dell’approccio perseguito quotidianamente: sviluppare soluzioni affidabili, migliorare le prestazioni nel tempo e gestire i processi produttivi con un’attenzione costante alla qualità e alla responsabilità.

Far parte di questa iniziativa significa contribuire attivamente a una direzione comune del settore, rafforzando la credibilità della filiera e rendendo sempre più chiaro il valore distintivo della manifattura italiana nel cleaning professionale.