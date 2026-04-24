A Interclean le prime aziende certificate Italian Alliance for Cleaning Excellence

A Interclean 2026 sono state presentate le prime aziende certificate con il nuovo marchio voluto e creato da AFIDAMP, che valorizza l’eccellenza italiana nel professional cleaning.

Dopo l’annuncio a marzo, AFIDAMP, in occasione della manifestazione Interclean ad Amsterdam, ha presentato ufficialmente Italian Alliance for Cleaning Excellence, il nuovo marchio di qualità certificata che riconosce e valorizza le aziende italiane del cleaning professionale. Una certificazione rivolta alle imprese che dimostrano solidità industriale, innovazione, qualità produttiva e un forte radicamento nel territorio. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, pensata per offrire al mercato uno strumento chiaro e immediato per identificare l’eccellenza italiana in un settore sempre più competitivo e globalizzato.

Proprio in occasione di Interclean, sono state presentate le prime quattro aziende certificate: COMAC, FALPI, EUREKA e LINDHAUS, realtà che hanno completato con successo il percorso di valutazione previsto dal disciplinare tecnico, basato su 20 criteri di valutazione: industriali, organizzativi, innovativi e di sostenibilità.

Le aziende certificate hanno avuto l’opportunità di presentarsi lo scorso 15 aprile, durante il Made in Italy Day, un’importante occasione di visibilità istituzionale alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Augusto Massaro. Un momento che ha permesso di raccontare il valore del progetto e di mostrare, davanti alle istituzioni e agli stakeholder, la forza del sistema produttivo italiano del cleaning professionale.

Accanto alle prime realtà certificate, numerose aziende hanno già avviato il percorso di valutazione, confermando la crescente attenzione del settore verso criteri di qualità, trasparenza e valorizzazione della filiera italiana. Tra queste: Delfin, Italchimica, Medial, STI, VDM, Nettuno, Elsea, Ecochem e Riello Cleaning Machines. La loro adesione testimonia la fiducia nel progetto e la volontà di contribuire alla costruzione di uno standard condiviso di eccellenza.

Italian Alliance for Cleaning Excellence rappresenta un passo strategico per rafforzare la competitività delle imprese italiane del cleaning professionale, riconosciute nel mondo per capacità ingegneristica, qualità dei materiali, innovazione tecnologica e affidabilità. La certificazione si propone, infatti, come strumento di competitività, trasparenza e riconoscibilità, capace di valorizzare chi investe realmente nella qualità italiana e di offrire al mercato un riferimento autorevole e verificabile.

Le adesioni sono aperte e le aziende interessate possono richiedere, sul sito AFIDAMP https://www.afidamp.it/progetto-iace tutte le informazioni necessarie.