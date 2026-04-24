Il Premio Compraverde Buygreen 2026 è il riconoscimento che da vent’anni valorizza le migliori esperienze di sostenibilità negli acquisti pubblici e nelle politiche di approvvigionamento responsabile.

Le candidature di quest’anno sono state prorogate al 28 aprile prossimo a causa delle numerose richieste pervenute nelle ultime settimane da parte di amministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni interessate a partecipare, che hanno segnalato la necessità di disporre di più tempo per la preparazione delle candidature.

La proroga intende favorire una partecipazione ancora più ampia e consentire la presentazione di esperienze solide e ben strutturate nel campo del Green Public Procurement, contribuendo alla valorizzazione di pratiche capaci di generare impatti concreti sull’ambiente, sulle filiere produttive e sui territori.

Il Premio si inserisce nel percorso della 20ª edizione del Forum Compraverde Buygreen, punto di riferimento nazionale ed europeo per gli acquisti pubblici sostenibili, e resta aperto a pubbliche amministrazioni, imprese e organizzazioni, con una partecipazione estesa a livello europeo.

Le candidature possono essere presentate in una delle nove categorie previste: Bando Verde, Politica GPP, Mensa Verde, Vendor Rating e Acquisti Sostenibili, Cultura in Verde, Social Procurement, Edilizia in Verde, Ospedale Verde, Sport in Verde.

Scopri come partecipare e invia la tua candidatura entro il 28 aprile 2026.