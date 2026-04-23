European Cleaning & Hygiene Awards: prorogata l’iscrizione all’8 maggio

Gli European Cleaning & Hygiene Awards hanno annunciato una proroga della scadenza per le iscrizioni, concedendo ai professionisti delle pulizie e dell’igiene in tutta Europa una settimana in più per presentare le loro candidature. GSA è media partner per l’Italia.

Le iscrizioni sono ora aperte fino a venerdì 8 maggio 2026. Ora al nono anno, questi premi restano l’unica piattaforma paneuropea dedicata a celebrare l’eccellenza nel settore professionale della pulizia e dell’igiene. Dalla sostenibilità e innovazione tecnologica allo sviluppo della forza lavoro e alle iniziative di diversità, i premi mettono in evidenza coloro che fanno progredire il settore.

Quest’anno, i premi includono 11 categorie che riconoscono leadership, innovazione e best practice:

Trasformazione digitale

Investimenti nella formazione e nello sviluppo delle persone

Eccellenza nelle Partnership Cliente/Appaltatore

Sostenibilità – Migliori Pratiche (Fornitore di Servizi)

Sostenibilità – Migliori Pratiche (Produttore)

Impegno per la diversità nella forza lavoro

La migliore iniziativa- Aumentare la visibilità del settore delle pulizie

Innovazione Tecnologica dell’Anno

Leader dell’Anno

Premio Rising Star

La migliore azienda per cui lavorare.

Michelle Marshall, direttrice di European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Con la scadenza ormai prolungata, c’è più tempo per i nostri colleghi del settore della pulizia e dell’igiene per condividere le loro storie di innovazione, dedizione e progresso. Gli European Cleaning & Hygiene Awards rappresentano un’opportunità unica per mettere in luce i successi e celebrarli insieme al settore. Non perdete l’occasione di partecipare alla celebrazione di quest’anno a Palma de Maiorca.”

Cerimonia di premiazione

La nona edizione annuale dei premi si terrà giovedì 8 ottobre 2026 al Pueblo Español di Palma de Maiorca, la cui architettura mozzafiato della location, ispirata alle città e ai monumenti più iconici della Spagna, offrirà uno sfondo suggestivo. Novità per il 2026, i premi hanno collaborato con Interclean Amsterdam, rafforzando il profilo internazionale dell’evento e riunendo due delle piattaforme più rispettate del settore per promuovere innovazione, professionalità e progresso.

Le iscrizioni sono aperte a fornitori di servizi, produttori, distributori e privati in tutta Europa. Le candidature possono essere inviate tramite il sito ufficiale dei premi. La scadenza prorogata per le iscrizioni è venerdì 8 maggio 2026.

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