Il comparto del cleaning ha celebrato il Made in Italy Day

L’area lounge AFIDAMP–ICE realizzata a Interclean ha ospitato il 15 aprile scorso la celebrazione del Made in Italy Day alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Augusto Massari.

Un momento di grande visibilità che ha permesso di accendere i riflettori su un comparto, quello del cleaning professionale, piccolo rispetto ad altri settori industriali, ma capace di competere a livello internazionale e di portare nel mondo qualità, esperienza e affidabilità italiane. L’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Augusto Massari, ha reso onore alle imprese italiane e, insieme a Francesco Pasquini, presidente di AFIDAMP, e a Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP, ha visitato gli stand delle aziende presenti in fiera, incontrando gli imprenditori e sottolineando il ruolo dell’Italia tra i principali attori manifatturieri ed esportatori a livello globale.

Un’occasione per riconoscere il valore di un settore che contribuisce in modo significativo all’immagine e alla reputazione del Made in Italy nel mondo. “Il settore del cleaning professionale –ha sottolineato il Presidente di AFIDAMP, Francesco Pasquini– rappresenta un’eccellenza industriale italiana, spesso poco conosciuta ma di grande rilevanza internazionale. Con un forte orientamento all’export e una presenza globale consolidata, le nostre aziende dimostrano ogni giorno capacità di competere sui mercati mondiali grazie a flessibilità, innovazione, qualità e attenzione alla sostenibilità. È questa la vera essenza del Made in Italy che oggi celebriamo ad Amsterdam, orgogliosamente rappresentata dall’industria italiana della pulizia professionale.”

L’area lounge, gremita di produttori, distributori, buyer e utilizzatori finali, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del marchio Italian Alliance for Cleaning Excellence, il nuovo strumento di certificazione, promosso e voluto da AFIDAMP, che valorizza le aziende italiane del cleaning professionale e ne attesta solidità, qualità produttiva e radicamento territoriale.

A seguire si è svolto un panel, sul tema “Technology & Sustainability: The Engines of the Made in Italy”, moderato dal Direttore Stefania Verrienti, che ha dato voce a testimonianze concrete di operatori internazionali. Un confronto che ha permesso di raccontare il valore del Made in Italy, non attraverso l’autonarrazione, ma tramite la voce di chi lavora ogni giorno con le aziende italiane nei mercati internazionali. Al panel hanno preso pare Robert Stelling, Director of Interclean; Tamara van Ark, President of Schoonmakend Nederland ed ex Ministro per l’Assistenza Sanitaria e lo Sport; Philippe Scemama, CEO di DHYS International Group e Antonio Kouwenberg, Founder di Klien IT.

L’obiettivo è stato quello di comprendere perché il modello industriale italiano sia così riconosciuto e apprezzato all’estero, quali elementi lo rendano competitivo e quali punti di forza emergano nella collaborazione quotidiana con partner, distributori, associazioni e innovatori. Allo stesso tempo, l’incontro ha voluto approfondire due temi centrali per il futuro del settore – tecnologia e sostenibilità – che stanno ridefinendo processi, prodotti e strategie aziendali. Attraverso testimonianze dirette, il panel ha evidenziato come le imprese italiane stiano interpretando queste trasformazioni e quali opportunità si aprano per rafforzare le collaborazioni internazionali, in particolare tra Italia e Paesi Bassi, nei campi dell’innovazione, della digitalizzazione e della crescita sostenibile.

A testimonianza del valore del cleaning all’Ambasciatore Massari è stato consegnato un prestigioso omaggio, il volume “Della pulizia industriale” di Giulio Guizzi, Ambassador di AFIDAMP e tra i principali esperti al mondo della storia del pulito. Un testo di riferimento, quello di Guizzi, che racconta la storia del settore del cleaning e la sua evoluzione, sottolineando l’importanza a livello globale.

La celebrazione del Made in Italy Day all’interno di Interclean ha rappresentato un importante riconoscimento per l’intero settore, confermando il ruolo strategico delle aziende italiane del cleaning professionale nel panorama globale.

Nella foto: da sin. Francesco Pasquini, Augusto Massari, Stefania Verrienti.