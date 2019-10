Il valore dell’igiene nell’ospitalità: Afidamp a Host 2019

Dal 18 al 22 ottobre Afidamp, associazione che riunisce i principali operatori del cleaning professionale, sarà presente a HostMilano, manifestazione dedicata al settore dell’hotellerie e della ristorazione, in programma a Fiera Milano Rho.

Un’occasione importantissima per ribadire che un ambiente pulito e sanificato rende più difficile la ricrescita di microbi e la diffusione di malattie. Da tempo Afidamp si impegna sul fronte dell’igiene in ambito pubblici esercizi, collaborando anche con altre associazioni di categorie, tra cui Fipe, Confcommercio e Codacons, per garantire ambienti più salubri e sicuri per tutti.

Host 2019 sarà l’occasione per presentare i lavori di approfondimento realizzati dall’associazione in questa direzione, tra cui il Manuale Alberghi, dedicato all’igiene di questa specifica categoria, il Manuale Ristorazione, che affronta tutti gli aspetti dell’igiene in ambito ristorativo (dalla sala al laboratorio, alla cucina), fino al recentissimo Manifesto per la Pulizia dei Bagni, decalogo dedicato ai proprietari dei locali pubblici, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’igiene dei servizi igienici, spesso vero e proprio biglietto da visita per valutare la pulizia di un locale. Un documento, quest’ultimo, realizzato e proposto in collaborazione con Codacons e Confcommercio Verona e Mantova. Tutti i documenti realizzati sono disponibili allo stand di Afidamp.

Afidamp è presente a Host con un proprio spazio, al Padiglione 4 – Stand U57, nel quale sarà possibile incontrare professionisti e consulenti esperti per approfondire dubbi e problematiche relative alla sanificazione e all’igiene dei propri locali o degli impianti delle aziende.

Gli esperti di Afidamp saranno inoltre protagonisti di un talk presso lo Spazio APCI (Padiglione 4 – Stand P54 R53 P46 R45) lunedì 21 ottobre alle ore 15.00, nell’ambito del convegno “Ristorazione. Le professioni di domani”. Fare ristorazione oggi significa anche avere cura del propri locale, dall’igiene degli spazi e degli strumenti, fino alla pulizia di tutto quello che serve a garantire un sevizio sicuro ai propri commensali.

www.afidamp.it