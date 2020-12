Il Consorzio Soligena si prepara al lancio di Clean&Care System

E’ sempre stata convinzione del Consorzio Soligena che la sanificazione degli ambienti debba essere progettata e configurata in funzione del cantiere di riferimento. Il Sistema Clean&Care è il fattore distintivo di Soligena nella prevenzione del rischio infettivo, si tratta di un metodo di progettazione che integra in modo efficiente procedure, prodotti e attrezzature per garantire alti standard di igiene con un’ottimizzazione delle risorse.

Clean&Care System fonda le sue basi sull’idea che, per ottenere un sistema di Cleaning efficace e prevenire il rischio infettivo, le scelte di prodotti (tessili, detergenti, disinfettanti) attrezzature e macchine debbano sempre essere affiancate da attività strategiche di pianificazione, controllo, monitoraggio e formazione.

Dunque, pulire e sanificare un ambiente non si può ridurre alla scelta di quali prodotti utilizzare e, infatti, il Sistema Clean&Care combina la scelta di prodotti e attrezzatura “Clean” (lavanderia, carrelli, macchine, detergenti e disinfettanti, attrezzature, tessili e carta) con gli elementi procedurali “Care” (operazioni da svolgere, addestramento e formazione, assistenza, digitalizzazione e tracciabilità dei processi, controllo e monitoraggio).

Il Sistema si adatta a molteplici settori di intervento: Scuola, Sanità, Industria, HoReCa, Trasporti, Civile e piccoli/medi esercizi commerciali

Oggi, Clean&Care evolve in un sistema ancora più completo, ampliando la proposta di prodotti, sviluppando un configuratore, implementando il software per il calcolo e la preventivazione dei costi di gestione del cantiere su base giornaliera, settimanale e/o mensile con sistema di noleggio operativo. Nuovi servizi per soddisfare tutte le differenti esigenze.