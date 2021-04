Hygiene & Care Platform di Lucart Professional

Hygiene & Care Platform è l’innovativo progetto di Lucart Professional che evolve il concetto di igiene professionale. Aumentare gli standard igienici nei luoghi di lavoro è diventato oggi fondamentale per poter riaprire garantendo la sicurezza di personale e clienti. Attraverso il proprio expertise scientifico, Lucart Professional ha quindi sviluppato un kit di strumenti e raccomandazioni utili a rendere l’igiene una priorità, assicurando a dipendenti e ospiti il necessario benessere psicofisico.

Il programma si rivolge ai professionisti del settore Away From Home operanti all’interno del comparto Ho.Re.Ca, nei centri benessere e palestre, nelle scuole e strutture educative, così come a coloro che svolgono la propria attività in uffici o stabilimenti produttivi.

Per ciascuna area professionale, Hygiene & Care Platform offre:

Informazioni utili a ridurre i rischi di contagi attraverso adeguate procedure di igiene

Strumenti innovativi per elevare gli standard di sicurezza e aiutare a garantire la salute di tutti

Prodotti specifici per aumentare il livello di igiene e sicurezza per le persone

Maggiori informazioni sono disponibili qui.