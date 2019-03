Hotel Clean: per un pulito perfetto in albergo

A Fico Bologna, il 29 maggio, una giornata Teamwork dedicata alla pulizia in hotel. GSA il giornale dei servizi ambientali è media partner dell’iniziativa.

Un intero pomeriggio per andare alla ricerca del pulito perfetto, e del massimo comfort e qualità del soggiorno, in ambito alberghiero e, più in generale, dell’ospitalità. Questo sarà “Hotel Clean”, il workshop targato Teamwork e dedicato esclusivamente alla pulizia e alla sicurezza in hotel: concetti saldamente legati tra loro, che passano inevitabilmente per la creazione e il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. La pulizia, infatti, intesa nella sua accezione più ampia di igiene, sicurezza, manutenzione e prevenzione dei rischi, è uno standard atteso e preteso in tutti gli alberghi, di tutte le categorie. L’appuntamento è per il 29 maggio prossimo, dalle 14 alle 18, a Bologna, presso Fico Eataly World.

Un pomeriggio di formazione, aggiornamento e confronto

Sarà un prezioso momento di approfondimento sul mondo della pulizia in hotel. Il workshop è rivolto a titolari, gestori, governanti e responsabili di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, consorzi, catene e gruppi alberghieri, associazioni di albergatori, che potranno trovare seminari gratuiti, formazione ed aggiornamento sugli ultimi trend del settore; sarà inoltre l’occasione per incontrare e confrontarsi con i più qualificati esperti e consulenti pronti a chiarire ogni dubbio, e per visitare un ricco spazio espositivo animato dalle più dinamiche aziende del settore.

GSA il giornale dei servizi ambientali è media partner dell’iniziativa.

È necessario iscriversi compilando l’apposito modulo su www.hotelclean.it.