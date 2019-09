Hotel Clean torna a Milano e Roma

“Hotel Clean”, svoltosi con grandissimo successo a Bologna lo scorso 29 maggio, è ora già in calendario nelle due principali città italiane: a Milano (Enterprise Hotel) e Roma (Hotel Universo) , rispettivamente il 7 e il 28 novembre, per due repliche che si annunciano affollatissime. Anche per questa edizione GSA è media partner.

Hotel Clean è un workshop unico nel suo genere e ha come focus l’igiene, il comfort e la sicurezza in hotel, rivolto a titolari, gestori, governanti e responsabili di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, associazioni di albergatori.

Se appartieni a qualcuna di queste categorie e consideri la pulizia e la sicurezza fondamentali per il comfort dei tuoi ospiti , se vuoi approfondire la conoscenza di cosa significa un albergo davvero pulito, ovvero libero dallo sporco e dai possibili rischi, se desideri entrare in contatto con i più qualificati professionisti del settore, allora questo workshop è per te. Il workshop è gratuito ma i posti sono limitati, affrettatevi quindi ad iscrivervi! Per informazioni:

info@hotelclean.it tel.054157474

https://www.hotelclean.it