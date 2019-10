Host: Milano ancora capitale dell’horeca mondiale

Da oggi al 22 ottobre Fieramilano si colora di… Host, la fiera leader mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza. E così, per la 41esima volta, Milano torna ad essere “capitale dell’accoglienza professionale”. Appuntamento ormai storico e attesissimo da tutti i professionisti del settore, HostMilano si conferma fiera di riferimento per Equipment, Coffee e Food, con una leadership consolidata nei settori Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e hotellerie.

Il layout espositivo integra le filiere produttive, valorizzando le specificità di ogni settore e di ogni singola azienda; garantendo in questo modo la massimizzazione dell’investimento. I visitatori sono guidati all’interno della fiera attraverso percorsi funzionali che ottimizzano il tempo a disposizione e l’esperienza di visita, dando vita a un punto di riferimento per gli operatori professionali del fuori casa e marketplace privilegiato per fare business di qualità.

Ciò che serve per un’attività di successo

HostMilano presenta ogni due anni tutto ciò che serve per un locale di successo, in un solo luogo: dalle materie prime ai semilavorati, dai macchinari alle attrezzature, dagli arredi alla tavola. Assicurando al contempo uno sguardo approfondito sui trend futuri. Ciò che contraddistingue da sempre l’evento è il concetto espositivo unico, che unisce la specializzazione verticale delle aree dedicate con le affinità di filiera in tre macroaree: Ristorazione Professionale; Pane, Pizza, Pasta – Caffè, Tè; Bar, Macchine caffè, Vending ; Gelato, Pasticceria-Arredo | Tecnologia, Tavola.

Il meglio dell’hotellerie mondiale

Gli operatori professionali troveranno così uno spaccato completo del meglio dell’ospitalità e dell’hotellerie mondiale, con le ultime novità del settore in termini di equipment, materie prime, attrezzature e semilavorati. Il mix tra business e formazione è perfetto, con oltre 500 eventi fra seminari, workshop, gare, campionati, showcooking, degustazioni e performance di elevato contenuto innovativo e artistico.

GSA è presente al pad. 7 stand U54 . Vi aspettiamo numerosi!

