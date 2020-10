Hospitality Day 2020: tutto su pulizia e housekeeping

Manca pochissimo a Hospitality Day che avrà luogo il 13 ottobre al Palacongressi di Rimini per una giornata tutta dedicata all’ospitalità.

Sono state predisposte misure di sicurezza, in modo che l’evento si svolga nel rispetto delle linee guida e delle norme vigenti. Inoltre è stato stabilito un numero chiuso: se non vi siete ancora iscritti, vi consigliamo di farlo al più presto. E, importantissimo, ricordarsi di portare con se, stampato o su smartphone, il biglietto d’ingresso, che è obbligatorio per poter accedere all’evento.

La 7^ edizione di Hospitality Day organizzata da Teamwork si prospetta davvero coinvolgente, con un programma all’altezza delle migliori aspettative. Questa edizione si concentrerà non solo sulla ripartenza, che stiamo già vivendo, ma avrà uno sguardo molto più ampio, andrà a toccare il tema del rilancio del turismo nel 2021, una delle più grandi sfide degli ultimi decenni.

Il programma dei seminari si svilupperà in 10 sale in cui si alterneranno speaker d’eccezione pronti ad offrire soluzioni e consigli per crescere e lavorare meglio ed esperti per presentare le ultime novità del settore hospitality.

Tra le novità, l’arena Housekeeping, con interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti su come fa funzionare il reparto housekeeping: dalla lavanderia alla linea cortesia, dai prodotti per la pulizia ai panni e spugne, dalle attrezzature alla gestione del personale e tanto altro.

All’arena Housekeeping puoi incontrare tantissime aziende, tra cui: Housekeeping4You, Arco Chimica, Eudorex, HoidaCloud, Orio Team, Padana Emmedue, Ozone Service, Panzeri, Zanolo, Blitz Blank, SAF Consulting e Mara abbigliamento.

Hospitality Day è un progetto ideato e organizzato da Teamwork, società specializzata nel marketing e nella consulenza per l’ospitalità. GSA è media partner dell’evento.

