Hospitality Day 2020, oltre 3000 i partecipanti

(Foto © Giorgio Salvatori)

Più di 3000 partecipanti attirati dal ricco programma di Hospitality Day che ha preso vita il 13 ottobre al Palacongressi di Rimini. Un record che ha riconfermato l’unicità di Hospitality Day come la più importante giornata dedicata all’ospitalità. L’evento che ogni albergatore dovrebbe vivere, soprattutto in questo momento, per trovare nuove idee, aggiornarsi e incontrare le migliori aziende del settore.

Il 13 ottobre al Palacongressi di Rimini l’esperienza e la condivisione hanno trasportato i tantissimi partecipanti in un programma senza precedenti: più di 160 seminari di relatori nazionali e internazionali in 15 sale formative e 5 arene tematiche. Grande successo per le 5 nuove aree tematiche di Hospitality Day: Breakfast, Housekeeping, Revenue Management, Risorse umane e Design. Cinque arene in cui si sono susseguiti interventi, talk, interviste e dibattiti con esperti, testimonial e consulenti da ogni parte d’Italia.

L’evento si è concluso con la consueta festa dedicata ai premi di Hospitality Day: gli attesissimi Hospitality Social Awards, i premi per eccellenze del social media marketing nell’ospitalità. Tanta commozione ed euforia per i vincitori e quest’anno più che mai, le premiazioni hanno rappresentato un momento di allegria e condivisione senza precedenti, in conclusione della più importante giornata di formazione per il mondo hospitality. GSA è stata media partner dell’evento.

L’appuntamento con Hospitality Day è per il prossimo anno, ottobre 2021.