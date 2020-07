Hospitality day 2020 è confermato!

La settima edizione della giornata completamente dedicata al mondo dell’ospitalità ti aspetta il 13 ottobre 2020 al Palacongressi di Rimini.

Dopo il dialogo con aziende e operatori del settore, gli organizzatori hanno deciso di realizzare l’evento come sempre, al Palacongressi di Rimini, per favorire l’incontro con partecipanti in cerca di risposte, lo scambio di opinioni e nuovi progetti. Tutti gli spazi sono stati ripensati per garantire totale sicurezza. Le condizioni per tornare a partecipare dal vivo ci sono tutte, nel rispetto delle norme e senza rinunciare al networking.

La settima edizione si concentrerà non solo sulla ripartenza, che in parte stiamo già vivendo, ma avrà uno sguardo molto più ampio, andrà a toccare il tema del rilancio del turismo nel 2021, una delle più grandi sfide degli ultimi decenni. I cambiamenti in questi primi mesi del 2020 sono stati davvero tantissimi: ora bisogna reagire, riconnettere le persone e reinventare il business.

Numerosi i relatori d’eccezione e le aziende già confermate ad oggi. Hospitality Day è un progetto ideato e organizzato da Teamwork, società specializzata nel marketing e nella consulenza per l’ospitalità. GSA è media partner dell’evento.

https://www.hospitalityday.it/