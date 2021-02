Assegnata a Essity la medaglia Platinum EcoVadis per le sue politiche sociali e ambientali

Un nuovo e importante riconoscimento colloca Essity, e il suo brand professionale Tork, al vertice delle classifiche mondiali e in quel ristretto numero di aziende – pari a circa l’1% – inserite dalla piattaforma EcoVadis nella categoria Platinum secondo un rating che comprende un ampio spettro di sistemi di gestione, in particolare quelli legati ai temi dell’ambiente, dei diritti sociali e umani, dell’etica e di acquisti responsabili.

Ogni azienda viene valutata su questioni essenziali in base alla sua dimensione, ubicazione e settore di attività.

Molti clienti di Essity sono già valutati e classificati da EcoVadis, o hanno avanzato la richiesta, come prova del loro impegno concreto per lo sviluppo sostenibile.

“Questo eccellente risultato – afferma Riccardo Trionfera, direttore Commerciale di Essity Professional Hygiene – è per noi uno stimolo per procedere con convinzione in un percorso che ci vede operare nel più severo rispetto delle tematiche sociali e ambientali in materia di Corporate Social Responsibility. Le soluzioni Tork sono i veri testimoni della nostra reale attenzione al tema della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Un’attenzione che parte dalla cura delle foreste, passa dai sistemi produttivi e si concretizza nell’elevata riduzione dei consumi e garanzia di igiene che offrono i nostri dispenser”.