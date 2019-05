Allegrini è partner di Hotel Clean

Una giornata dedicata alla pulizia e al comfort in hotel. Questo è l’evento in cui Allegrini sarà presente il prossimo 29 maggio al Fico Eataly World di Bologna. Una location d’eccezione che valorizza la prima edizione del workshop organizzato da Teamwork, un vero e proprio team a servizio dell’ospitalità alberghiera.

Rivolto soprattutto agli esperti del settore (gestori e titolari di alberghi, manager di catene alberghiere e governanti), il workshop formativo ruoterà intorno al grande tema della pulizia in tutte le sue sfaccettature: dall’igiene fino alla bio disinfestazione, dalla gestione del reparto housekeeping alla sicurezza e prevenzione in hotel, passando per i principali fattori di rischio da affrontare.

Oltre a essere presente nello spazio espositivo dedicato alle aziende partner, Allegrini parteciperà con un seminario dedicato alla profumazione ambientale: da strumento utile alla neutralizzazione dei cattivi odori a mezzo evocativo per la realizzazione di un percorso olfattivo in tutte le aree dell’hotel.

In veste di testimone attivo in tante case history di successo, Allegrini promuoverà non solo la “cultura del pulito”, ma anche l’esperienza olfattiva e sensoriale del cliente, sulla quale puntare per fidelizzarlo e riportarlo nuovamente nella propria struttura.

L’appuntamento è da non perdere: ingresso gratuito, dalle 14 alle 18.00, previa iscrizione sul sito www.hotelclean.it.