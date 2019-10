Allegrini in fiera al Sia di Rimini

Da martedì 9 a venerdì 11 ottobre, Allegrini sarà a Rimini, al SIA Hospitality Design, fiera dedicata esclusivamente all’hotellerie.

Nel panorama che ruota attorno ai tutti i prodotti e servizi per l’albergo – dall’interior design alle tecnologie, dai servizi per hotel ai prodotti cosmetici, Allegrini si proporrà come partner di fiducia alle strutture ricettive e alle catene internazionali per il settore della detergenza professionale.

Un’occasione per l’azienda bergamasca per presentare tradizione e innovazione, storia e made in Italy all’avanguardia, accogliendo i nuovi cambiamenti e le ultime tendenze del mercato come stimoli per fare business: detergenti super concentrati altamente performanti, che riducono gli sprechi e ottimizzano i costi, e pregiate fragranze per ambienti di ogni ampiezza, risultato di una sempre maggiore attenzione all’identità olfattiva della struttura e all’esperienza sensoriale dell’ospite in hotel.

Non mancheranno le novità: Allegrini si presenterà con una nuova veste, più moderna e accattivante, che rimane però fedele al suo glorioso passato.

www.allegrini.com