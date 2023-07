XXII Congresso Nazionale FARE 2023: aperte le iscrizioni

Il XXII Congresso Nazionale della FARE, Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della sanità, a Roma il 26 e 27 ottobre prossimi, apre le iscrizioni. In 4 sessioni plenarie e 15 seminari si analizzano le novità del Codice dei contratti. Atteso il rinnovo della presidenza.

Gestire il cambiamento, fra fiducia e risultato

La “Sfida del nuovo codice dei contratti” è al centro del 22° Congresso della Fare – Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della sanità, atteso a Roma il 26 e 27 ottobre prossimi, con l’elezione del nuovo presidente il 28. Economi, provveditori, centrali d’acquisto, enti aggregatori, aziende sanitarie, magistratura amministrativa, università e stakeholders si confronteranno sul tema del risultato e della gestione del cambiamento.

Aperte le iscrizioni

Le iscrizioni per l’evento sono aperte, e si va definendo il panel dei relatori messo a punto dal Comitato scientifico coordinato dal presidente Fare Salvatore Torrisi, accanto a Monica Caira, Maria Luigia Barone, Adriano Leli e Maria Grazia Colombo. Il Congresso si articolerà in 4 sessioni plenarie e 12 seminari. Media partner la testata Teme, segreteria organizzativa Edicom.

Il programma: aspetti della leadership nel cambiamento

Alle 14.30 del 26, dopo i saluti istituzionali, lectio magistralis dello scrittore Stefano Massini. Si entra poi nel vivo della prima Sessione, “Aspetti psicologici, formativi e di leadership”, con Antonio Pignatto, Docente di Management Sanitario a Siena, Monica Caira, Direttore UOC Provveditorato ASL Frosinone e Presidente AEL, Alessandro Samele, Executive coaching, Vito Giacalone, Psicologo delle organizzazioni, e l’avvocato Velia M. Leone. All’amministrazione del risultato e al principio della fiducia è dedicata la seconda Sessione. Interverranno Vito Tenore, Presidente di Sezione della Corte dei conti, Claudio Contessa, Consigliere di Stato, Ugo Bellavia, Direttore Acquisti ASST Melegnano, e l’avvocato Massimiliano Brugnoletti.

Risultato e ruolo del Rup

La terza Plenaria sarà sugli “Strumenti per il conseguimento del risultato”, con Massimo Tarantino, Consulente AGENAS, Veronica Vecchi, SDA Bocconi School of Management, Fernanda Gellona, Direttore generale Confindustria Dispositivi Medici, Laura Patelli, Magistrato Tar Milano, e Andrea Laguardia, Direttore Legacoop Produzione e Servizi. Sul nuovo ruolo del Rup alla luce del risultato si concentra la quarta Sessione. A confrontarsi Louis Potel, Director of Innovation & International Affairs Ile de France, Massimiliano Rocchi, Vicepresidente Egualia, Nicola Donti, Ufficio Comunicazione USL Umbria 1, Flavia Risso, Consigliere del Tar Firenze, e Adriana Zagarese, Presidente Consiglio di gestione del Consorzio Integra. Ricco il calendario di seminari e attività formative.

L’iscrizione è possibile online tramite questo link o scaricando e compilando la scheda di iscrizione