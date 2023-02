Women in Cleaning, la nuova piattaforma globale

Women in Cleaning è stata sviluppata dalla Consensus Group e il suo obiettivo è quello di riunire, a livello globale, le donne attive nel settore delle pulizie professionali.

La piattaforma Women in Cleaning rappresenta un importante passo avanti per le donne che cercano di costruirsi una carriera nel settore delle pulizie professionali. In un mondo dove solo poche donne sono ai vertici, è fondamentale che possano avere un luogo dove poter condividere le loro esperienze e che metta in luce le loro storie, visioni e successi.

Martine Mallee, direttore marketing di Consensus Group che ha sviluppato la piattaforma spiega: “In Women in Cleaning, crediamo che la collaborazione sia la chiave per un successo sostenibile. La forza delle donne nel settore delle pulizie è la loro capacità di lavorare insieme, di aiutarsi l’una con l’altra, di condividere il loro sapere e le loro conoscenze. Questo ci permette di elevare gli standard della pulizia, di lavorare verso un futuro più sostenibile e di costruire una comunità più forte e coesa. La piattaforma fornisce opportunità di formazione, supporto e connessione per le donne di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro esperienza e dalla loro posizione. Unitevi a noi in Women in Cleaning, diventate una parte della comunità globale di donne che lavorano insieme per costruire un futuro migliore per il nostro settore”.

Women in Cleaning ha già pubblicato un e-book gratuito che include le esperienze di 25 donne attive in questo comparto. Può essere scaricato da: www.womenincleaning.com