Werner & Mertz e la sua iniziativa per il riciclo del packaging

È possibile liberare permanentemente i nostri oceani dalla spazzatura di plastica e dalla microplastica? Cosa può fare ogni persona e come può contribuire Werner & Mertz? Queste e altre domande sono state sollevate dal proprietario di Werner & Mertz, Reinhard Schneider e dall’ attivista ambientale Hannes Jaenicke durante un evento internazionale presso la sede centrale di Magonza.

Il motivi dell’incontro, con 130 invitati da tutta Europa, è stata l’ampliamento dello stabilimento produttivo che ha già numeri da record nella produzione di bottiglie riciclate. Ad oggi (a settembre 2019) sono state prodotte e riempite a Magonza 297 milioni di bottiglie in PET realizzate al 100% in plastica proveniente dalla raccolta differenziata.

Questo è il modo in cui Werner & Mertz contribuisce alla protezione degli oceani, una posizione che Schneider ha chiarito all’inizio della discussione del panel. “La soluzione per gli oceani puliti è a terra. Quando gli imballaggi in plastica vengono riciclati con alti standard qualitativi e messi in un circuito produttivo chiuso, non possono finire come rifiuti nell’oceano.” A livello internazionale Schneider lavora per convincere altre aziende a seguire il suo esempio e ad utilizzare la plastica proveniente dalle raccolte di rifiuti domestici. “Questo è l’unico modo per far funzionare l’economia circolare e mantenere la plastica in un circuito chiuso.”

La domanda di prodotti sostenibili è in continua crescita

Al termine dei lavori, gli ospiti hanno avuto la possibilità di fare una visita guidata alla modernissima fabbrica certificata EMAS. Oltre al Water Center e al laboratorio, hanno visto il nuovo centro di produzione, che è stato costruito al costo di 30 milioni di euro, il più grande investimento singolo nella storia della società di prodotti chimici di Magonza.

Nel 2018 i ricavi totali per l’intero gruppo Werner & Mertz sono stati di 399 milioni di euro. Con l’investimento nel nuovo centro di produzione, Werner & Mertz può tenere il passo con le crescenti esigenze. Una delle prime nuove linee di produzione del valore di 4,5 milioni di euro è già operativa. Il produttore di imballaggi ALPLA, che da anni produce imballaggi con il 100% di plastica all’interno del sito di Werner & Mertz, si è trasferito nel nuovo edificio per produrre con ancora maggiore efficienza.

Una costruzione sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico

La sostenibilità ha avuto la massima priorità nella nuova costruzione. È stata utilizzata la maggior quantità di calcestruzzo riciclato consentito. Due terzi dell’area del tetto di 4.000 metri quadrati sono coperti da 455 moduli fotovoltaici che forniscono energia alle unità di raffreddamento. Il recupero di calore e il teleriscaldamento, tra le altre cose, sono utilizzati per riscaldare l’edificio. L’intero edificio è dotato di illuminazione a LED che è controllata in bagni, corridoi e spogliatoi da sensori di presenza.

I fattori sociali della sostenibilità sono stati presi in considerazione anche nella costruzione dell’edificio di produzione. Gli uffici sono identici a quelli dell’edificio amministrativo principale certificato LEED Platinum, comprese le attrezzature per ufficio sostenibili e l’uso gratuito di macchine da caffè e distributori di acqua. La buona qualità dell’aria fresca costantemente erogata è assicurata da flussi di volume elevati.

I dipendenti possono usufruire dei 26 nuovi parcheggi per auto elettriche con stazioni di ricarica proprio accanto all’edificio. Un giardino giapponese nel cortile sul tetto, la copertura del terreno sul tetto e il verde sulla parete nord offrono una vista verde e contribuiscono alla biodiversità.