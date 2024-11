Webinar su come espandere il proprio business all’estero

In un’economia sempre più globalizzata, l’internazionalizzazione è una tappa fondamentale per le aziende italiane che vogliono crescere e affermarsi oltre i confini nazionali.

Per supportare le imprese in questo percorso, AFIDAMP, in collaborazione con TEM PLUS, organizza il webinar “Strategie e Fasi Chiave per l’Internazionalizzazione Aziendale”, il 15 novembre dalle 10:30 alle 12:30.

PROGRAMMA

Valutare e preparare l’azienda all’export Scegliere i mercati a maggiore potenziale: una tappa obbligata per lo sviluppo internazionale Approcci per trovare clienti all’estero Tecniche di export per trattative con i clienti internazionali

Relatore: Micol Vezzoli, esperto in strategie di esportazione, è il co-fondatore e partner di TEM PLUS. È certificato EXIM Manager secondo la norma UNI 11823:2021 e autore del libro “La via dell’export”, che fornisce indicazioni pratiche per conquistare mercati esteri. Condivide regolarmente approfondimenti sui trend e le opportunità di esportazione per le piccole e medie imprese.”

Gratuito solo per gli associati AFIDAMP. Se non sei associato e vuoi partecipare, scrivi a info@afidamp.it